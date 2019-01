Celtic-hooligans vrijuit door uitspraak van hof over politie

Door die 'onherstelbare' fouten zijn de verdachten 'ernstig zijn geschaad' in hun verdediging. Die fouten bleken pas toen in hoger beroep na aandringen nieuwe camerabeelden van de rellen waren opgedoken, gemaakt door een speciaal videoteam van de politie.



Onjuiste verslaglegging politie

Het hof, in het vrijdag gewezen arrest: "De strafrechter moet zich kunnen verlaten op de verslaglegging (door de politie). Als dat niet meer kan, stort de strafrechtspleging als een kaartenhuis in elkaar."



In drie zaken wordt het Openbaar Ministerie 'niet-ontvankelijk' verklaard, in vijf zaken spreekt het hof de verdachten vrij en in één zaak, waarin een verdachte had bekend een blik bier naar de politie te hebben gegooid, is een bescheiden straf opgelegd.



In 2013 hadden de verdachten op een snelrechtzitting celstraffen van één tot twee maanden gekregen, onder meer voor openlijke geweldpleging. Voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Celtic kwam het op 6 november 2013 tot rellen tussen Ajaxhooligans, veelal dronken supporters van Celtic en de mobiele eenheid en andere agenten.



Verslechterde sfeer

De aanvankelijk goede sfeer was omgeslagen nadat Ajaxfans een vlag van Celticsupporters hadden afgepakt. Een groep Ajaxfans werd in de Damstraat klemgezet, een grote groep Celtic-supporters belaagde de politie en gooide met (volle) bierblikken, flessen en rotzooi.



Leden van 'aanhoudingseenheden' van de politie (ME-ers in burger) verrichten met geweld arrestaties. Acht agenten raakten gewoon doordat ze door rotzooi werden geraakt of werden geslagen. Sommigen waren in het gezicht gestompt.



Celtic-fans die waren veroordeeld voor het gooien met rotzooi of slaan, ontkenden dat. Gedurende het hoger beroep doken camerabeelden op die volgens het hof uitwijzen dat 'hetgeen in de processen-verbaal is opgenomen, op wezenlijke punten en waar het de kern van de verwijten tegen de verdachten betreft, niet strookt met de waarheid'.



Ander bewijs dan de beweringen van de politie, ontbrak in de meeste zaken. Het hof 'heeft oog voor de chaotische en gevaarlijke werkomstandigheden' van de politie die dag, maar wijst er op dat ook onder die omstandigheden de verbalen moeten kloppen.



Verdachten niet meer vervolgen

Omdat 'de gevolgen voor de verdachten, waaronder de veroordeling door de politierechter, aanzienlijk zijn geweest' vindt het gerechtshof dat justitie het recht heeft verspeeld de belangrijkste verdachten te vervolgen. Dat was overigens ook de mening van de advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep) die in het requisitoir ook om niet-ontvankelijkheid had gevraagd.



Het hof stelt niet dat de politie 'doelbewust' heeft gelogen. 'Wel staat vast dat aanvankelijk niet met de geboden intensiteit en voortvarendheid is geprobeerd de door video-eenheden (van de politie) vastgelegde camerabeelden te achterhalen'.



Advocaat Christian Visser, die de verdachten samen met kantoorgenoten bijstond, is 'heel tevreden' met de uitkomst van het lang slepende proces. "Het is heel bijzonder dat het gerechtshof zich in zulke felle bewoordingen uitspreekt over de gebrekkige processen verbaal van de politie. "Overigens hebben andere Celtic-supporters eerder wel boetes betaald vanwege hun rollen in de rellen.



