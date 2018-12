Hof start proces moorden in Staatsliedenbuurt

Beide mannen zijn in mei 2016 door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot levenslang.



Bij de hevige schietpartij eind 2012 kwamen Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) om het leven. Twee motoragenten die door de daders van dichtbij met een kalasjnikov werden beschoten, kwamen met de schrik vrij.



Het vermoedelijke doelwit, de crimineel Benaouf A., ontkwam door tussen de woonboten in het water te springen. Hij werd in 2016 zelf tot twaalf jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een moord in Antwerpen.



De aanslag in de Staatsliedenbuurt was vermoedelijk een wraakactie voor die moord. A. verschijnt maandag als getuige in de rechtbank. Een eerder verhoor van A. in oktober ontaardde in een confrontatie met een van de verdachten, waarbij in de rechtszaal over en weer bedreigingen en beledigingen werden geuit.



B. en A. hebben altijd ontkend iets met de liquidaties te maken te hebben. Voor het hoger beroep, dat plaatsvindt in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol, zijn tien dagen uitgetrokken. De strafeis staat voor vrijdag gepland, de uitspraak wordt op 28 januari verwacht.



