Hof spreekt ex-geldschieter van voetbalclub OFC Marwan Khairi vrij van witwassen

Voetbalclub OFC uit Oostzaan tijdens de ontruiming in 2020. Beeld Maarten Brante

Het Openbaar Ministerie had tegen de Oostzaanse Jordaniër vijftien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk gevorderd, voor het witwassen van meer dan 1 miljoen euro van 2011 tot 2016 en belastingfraude. Anders dan de rechtbank ziet het hof onvoldoende bewijs.

Voor het hof staat niet vast dat Khairi in de onderzochte jaren bijvoorbeeld door de handel in exclusieve horloges meer bezittingen had dan schulden, en zijn inkomsten dus aan de fiscus had moeten opgeven.

Het hof stelt vast dat Khairi ondanks een gebrek aan een regulier inkomen of vermogen inderdaad ‘een luxe levensstijl had en vaak constante stortingen deed’, zoals justitie had aangevoerd, maar ziet onvoldoende aanwijzingen dat hij van misdaadgeld leefde.

550.000 euro

Khairi leende steeds forse bedragen van een vriend en een familie van succesvolle zakenlieden. Hij had tegenover het hof herhaald dat zijn steenrijke vader hem vanuit Jordanië forse schenkingen deed – waarmee hij onder meer de leningen kon aflossen. Van de leningen zei hij een groot deel naar Jordanië te hebben overgemaakt om daar een bedrijf op te zetten én leningen aan derden te verstrekken waarover hij een hogere rente kreeg dan hij in Nederland zelf betaalde.

Dat hij vanuit Jordanië via een wisselkantoor weer geld terugboekte, kwam doordat het bedrijf in Jordanië niet van de grond kwam en hij het geleende geld weer aan zijn Nederlandse vriend terugbetaalde.

De vriend had het verhaal over de leningen tijdens het hoger beroep bevestigd, en gesteld dat een groot deel van de leningen nog openstaat, namelijk 550.000 euro.

Forse schenkingen

Het hof ziet in het dossier aanwijzingen dat Khairi’s Jordanese vader inderdaad rijk is geworden in de kledinghandel. De vader had bijvoorbeeld het riante huis waarin Khairi in Oostzaan woont, van een toenmalige waarde van 1 miljoen gulden, in 1999 aan Khairi’s kinderen geschonken. Dat had Khairi’s moeder ook bevestigd, evenals het naar Khairi sturen van forse schenkingen.

In Jordanese stukken staat bovendien dat de familie Khairi in Jordanië ‘een triple A-status heeft’ en ‘een excellente reputatie geniet’ en dat Khairi’s moeder een deel van het beste onroerend goed van de Jordaanse hoofdstad Amman bezit.

Inderdaad heeft Khairi volgens het hof van 2011 tot 2016 veel meer geld van de bank opgenomen dan hij daarop contant had gestort.

‘Voldoende ontzenuwd’

‘De verklaring van de verdachte ten aanzien van de leningen, de schenkingen en de contante stortingen heeft naar het oordeel van het hof het witwasvermoeden voldoende ontzenuwd,’ schrijft het hof in zijn arrest. ‘Voor zover het Openbaar Ministerie de verklaring van de verdachte heeft onderzocht, heeft dit geen falsificatie van die verklaring opgeleverd.’

Dat Khairi ‘bij een juiste belastingaangifte’ belasting had moeten betalen in de onderzochte jaren, omdat hij inkomen zou hebben gehad uit de handel in dure horloges of illegale praktijken uit het verleden, ‘berust slechts op een veronderstelling en is niet met stukken onderbouwd’.

Khairi krijgt zijn in beslag genomen spullen terug.

‘Ik ga rustig nadenken over de toekomst’

De veroordeling van Marwan Khairi voor witwassen, in 2019, was in Oostzaan van groot belang omdat hij al jaren gold als geldschieter van voetbalclub OFC. Onder druk van de gemeente zag hij zich genoodzaakt terug te treden, omdat de toenmalige burgemeester maatregelen wilde nemen tegen OFC om te voorkomen dat Khairi de club met misdaadgeld financierde. In januari 2020 sloot toenmalig burgemeester het complex waarop OFC speelt, ‘omdat de openbare orde en veiligheid onvoldoende konden worden gewaarborgd’ vanwege Khairi’s bemoeienis. De rechter draaide die sluiting meteen terug.

Khairi reageert opgetogen. “Ik ben voor mezelf en voor OFC heel blij dat nu is aangetoond dat ik helemaal niks verkeerd heb gedaan. Nu ga ik rustig nadenken wat ik in de toekomst ga doen.”