Hof houdt vast aan tbs voor verkrachter van overleden Chitanie

Rinia Chitanie Beeld privé-archief

G. krijgt de straf wegens mishandeling, verkrachting en doodslag van de 68-jarige, voormalige defensiearts Rinia Chitanie in 2019. De uitspraak van het Hof komt overeen met die van de rechtbank vorig jaar.

G., die eerder had gezegd bij de uitspraak aanwezig te zullen zijn, kwam niet opdagen.

Psychose

Het Hof oordeelde, net als de rechtbank, dat G. het incident heeft gepleegd tijdens een psychose en verklaarde hem sterk verminderd toerekeningsvatbaar.

Chitanie raakte na het brute geweld in coma en overleed zes weken later in het ziekenhuis. “De buitengewoon gewelddadige verkrachting heeft de buurt geschokt,” aldus het Hof.

Regina Chitanie, zus van Rinia, was bij de uitspraak aanwezig. Zij is tevreden over het vonnis: “Deze man moet behandeld worden. Tbs met dwangverpleging is op zijn plaats. Ik hoop dat hij lang binnen blijft.”