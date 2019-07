Hof doet nog geen uitspraak over Krimgoud

Musea op de Krim hadden honderden kunstobjecten aan het Allard Pierson Museum uitgeleend. Beeld anp

Voorlopig blijven de schatten nog even in Nederland, omdat het gerechtshof in Amsterdam meer tijd nodig heeft om tot een definitieve uitspraak te komen. Dat liet het hof weten in een tussenuitspraak.

De zaak is ingewikkeld. Voor de tentoonstelling De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee kreeg het Allard Pierson in 2014 honderden archeologische topstukken in bruikleen van instellingen op de Krim. Tijdens die expositie annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland en ontstond de vraag naar wie de schatten na afloop terug moesten: naar Oekraïne - waar de Krim dus niet meer toe behoorde - of naar de uitlenende musea, die nu onder Russisch bestuur vallen?

Het Allard Pierson voelde zich niet bevoegd om de knoop door te hakken en vroeg een oordeel aan de rechter. Die wees in december 2016 Oekraïne aan als rechtmatige eigenaar op grond van de erfgoedwet van de VN. Die aanspraak verwerpt het gerechtshof nu in het hoger beroep dat de instellingen aanspanden.

Sterkste rechten

Daarmee is de zaak nog niet klaar. Het komt er volgens het gerechtshof op aan wie de sterkste rechten heeft: ‘De Krim Musea met het door hen gestelde recht van operationeel beheer naar het recht van Oekraïne of de Staat Oekraïne met het gestelde recht van eigenaar van de Krimschatten.’

Beide partijen krijgen twee maanden de tijd om de gevraagde informatie aan het hof te verstrekken. De uitspraak volgt over zes tot negen maanden. Het is de eerste keer dat zo’n zaak in Nederland dient.

De topstukken liggen veilig opgeslagen in Nederland. De opslag kostte het Allard Pierson Museum al honderdduizenden euro’s. Beide partijen hebben al aangegeven door te vechten bij verlies.