Hof Amsterdam begint aan proces moord advocaat Wiersum

Politie doet onderzoek bij het huis van Derk Wiersum vlak na de moord op de advocaat. Beeld EPA

De rechtbank veroordeelde het tweetal in 2021 tot dertig jaar cel, na een eis van het Openbaar Ministerie tot levenslang. Wiersum (44) was een van de advocaten van de kroongetuige in het nog steeds lopende liquidatieproces rond Ridouan Taghi.

Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn woning Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten, toen hij net in de auto was gestapt om naar zijn werk te gaan. De moord sloeg in als een bom. In maart 2018 was de broer van kroongetuige Nabil B. al doodgeschoten, enkele dagen nadat het Openbaar Ministerie het bestaan van de deal met B. had bekendgemaakt. In juli 2021 volgde de derde geweldsdode in de directe omgeving van de kroongetuige: Peter R. de Vries, die optrad als zijn vertrouwenspersoon, werd in het centrum van Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later.

Alom wordt aangenomen dat Taghi achter de moorden zit, om zich op ‘verrader’ Nabil B. te wreken. Er staat in dat verband echter nog niets vast. Het onderzoek naar een of meer opdrachtgevers loopt nog. In het liquidatieproces Marengo is vorig jaar levenslang geëist tegen Taghi.

De twee vermoedelijke uitvoerders, Moreno B. (34) en Giërmo B. (39), ontkennen dat zij advocaat Wiersum hebben vermoord. Evenals het OM hebben zij hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank. In die procedure wordt een aantal getuigen gehoord. Onder meer het door ooggetuigen opgegeven signalement van de schutter is onderwerp van discussie, omdat dit niet zou overeenkomen met dat van de verdachten.

Het hof heeft tot en met 1 februari vijf zittingsdagen uitgetrokken voor de zaak.

