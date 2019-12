Hof: alleen zoon schuldig aan moord bejaarde Rietje

De twee verdachten: schoondochter Susanne H. (56) en Zoon Hans W. (55). Beeld Facebook

Rietje Esselaar (80) werd in juni 2016 dood gevonden in haar huis aan het Kastanjeplein in Oost. Onderzoek wees uit dat de bejaarde vrouw was gestorven aan een hoge dosering van het pijnstillend middel oxycodon. Na maanden recherchewerk werden haar zoon Hans W. en schoondochter Susanne H. (beiden 57) opgepakt. De rechtbank achtte bewezen dat het echtpaar de oxycodon had toegediend en legde begin 2018 tien jaar celstraf op voor doodslag. Het motief zou een erfenis van vele miljoenen zijn.

Zowel W. en H. als het Openbaar Ministerie gingen in beroep tegen de uitspraak. Het OM eiste net als in de eerste aanleg 16 jaar cel voor moord.

In het hoger beroep werd door de verdediging betwist dat de oxycodon door W. en H. was toegediend. Esselaar kon het ook zelf hebben genomen. Het hof maakte gehakt van die theorie. Esselaar was slecht ter been en had de oxycodon niet in huis. Het hof gaat eveneens niet mee in de theorie dat de verzorger van Esselaar verantwoordelijk is voor haar dood. De man was tot hij bij Esselaar ging inwonen dakloos en had geen enkel motief om haar van het leven te beroven.

Geen opwelling

Volgens het hof kan er maar één schuldige zijn: Hans W. Hij moet de twee pillen van het pijnstillende middel hebben toegediend en had kunnen weten dat zijn moeder daaraan zou kunnen overlijden. “W. heeft voldoende tijd gehad om te denken over de gevolgen van deze daad. Het is niet aannemelijk dat het in een opwelling is gebeurd,” aldus het hof, dat moord daarmee bewezen acht.

Vanwege overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen de zaak had moeten worden afgerond is drie maanden minder opgelegd dan door het OM werd geëist.

Hoewel zijn vrouw H. na de dood van Esselaar enkele verdachte uitspraken deed die door het hof ‘belastende omstandigheden’ worden genoemd, kan niet worden bewezen dat ze ‘een significante bijdrage heeft geleverd bij het toedienen van de oxycodon’. Het hof spreekt H. daarom vrij van medeplegen.