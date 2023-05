Hoewel de uitbraak is gaan liggen, prikt de GGD toch weer tegen apenpokken

Sporen van het mpox-virus op de huid van en aap, de diersoort waarbij het virus voor het eerst werd aangetroffen. Beeld Gado via Getty Images

Hoewel gevaccineerden in een minderheid van de gevallen toch ziek kunnen worden, wordt er niet geboosterd. Toch biedt de GGD sinds deze maand opnieuw vaccinaties aan tegen mpox, de niet-stigmatiserende naam die wereldgezondheidsorganisatie WHO gaf aan de ziekte die het apenpokkenvirus (monkeypox in het Engels) veroorzaakt.

Ongevaccineerde mannen die seks hebben met veel andere mannen en transgenderpersonen met veel wisselende contacten, komen in aanmerking voor vaccinatie. Ze kunnen een afspraak maken bij de GGD. Ook deels gevaccineerde personen zijn welkom.

Een jaar geleden greep mpox wereldwijd om zich heen. “Iedereen kan de ziekte krijgen, maar de infecties vonden bijna uitsluitend plaats in de groep mannen die seks hebben met mannen (msm), al was toen nog niet duidelijk of het daarbij zou blijven. Zo’n 1250 mensen in Nederland kregen mpox, van wie de helft in Amsterdam. De symptomen zijn blaasjes, vaak nabij de schaamstreek, koorts, jeuk en vermoeidheid. De pijn kan soms heel hevig zijn.

Nauwelijks nieuwe besmettingen

Inmiddels is gebleken dat mpox geen gevaar vormt voor de algehele bevolking. Ook in de msm-populatie is de uitbraak gaan liggen; er worden nog enkele patiënten gemeld. Vorig jaar werd het virus in sommige weken bij honderden Nederlandse mannen aangetoond. In Amsterdam zijn sinds de jaarwisseling vooralsnog geen patiënten meer gemeld, in de rest van Nederland vier.

Om mpox in te dammen bood de GGD vorig jaar vaccinaties aan aan mensen met een verhoogde kans op mpox. Hoewel er destijds de nodige paniek was en de GGD kritiek kreeg vanwege de duur van het opstarten van de vaccinatiecampagne, kwam slechts de helft van de genodigden de vaccinatie halen. In Nederland werden ongeveer 30.000 mannen deels en 12.000 mannen volledig gevaccineerd.

“Ik vond de opkomst teleurstellend,” zegt Henry de Vries, dermatoloog bij de GGD en het Amsterdam UMC. “We hadden ingeschat dat zo’n tachtig procent zou komen opdagen.”

Afgenomen paniek

Als mogelijke oorzaak voor de geringe opkomst wijst De Vries op de afgenomen paniek toen bleek dat mpox in de westerse wereld veel minder dodelijk was dan bleek uit studies in Afrika. “De mortaliteit in die studies was tussen 2 en 10 procent, maar het bleek in het Westen om 0,04 procent of minder te gaan.”

Het vaccin beschermt niet volledig tegen een infectie, in ongeveer tachtig procent van de gevallen wordt ernstige ziekte voorkomen. De duur van de bescherming (immuniteit) is nog niet geheel bekend, onder meer omdat infecties ongemerkt kunnen plaatsvinden. Hoe het precies zit, wordt volgens De Vries nog onderzocht.

Milder verloop

Een doorgemaakte mpox-besmetting beschermt niet tegen herinfectie, al is wel aannemelijk dat de infectiekans dan kleiner is. “Bovendien neemt bij een herinfectie de kans op ernstige ziekte af, net als bij covid,” zegt De Vries, die ook deelneemt aan het zogenoemde deskundigenberaad over mpox van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. “Ook bij een infectie ná vaccinatie is de ziektelast doorgaans milder.”

Mede daarom is de GGD geen boostercampagne gestart voor mannen die vorig jaar volledig zijn gevaccineerd. “We richten ons nu op msm-mannen en transgenderpersonen die nog niet gevaccineerd zijn of deels zijn gevaccineerd,” aldus De Vries. “Met name voor die groep kan mpox vervelend en pijnlijk zijn.”

Het gaat naar schatting om enkele duizenden Amsterdammers. Er zijn tot dusver deze maand 111 prikken gezet.