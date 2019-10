Hoeveel ontsnappingsroutes kan het Haga Lyceum nog vinden?

Arie Slob. Minister van Onderwijs zegde het Hagabestuur de wacht aan en wil nu de financiering staken. Beeld Remko de Waal/ANP

1. Waarom staakt het rijk de finan­ciering?

Omdat het bestuur van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum in Westpoort niet is afgetreden, zoals onderwijsminister Arie Slob eiste na een uiterst kritisch rapport van de Onderwijsinspectie, met name over het financiële reilen en zeilen. Eerder dit jaar had de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bovendien gewaarschuwd dat de schoolleiding zich omringde met ‘salafistische aanjagers’ en dat directeur-bestuurder Soner Atasoy contacten had met een terreurgroep uit de Kaukasus.,Dit is de eerste keer dat een minister de financiering van een school in Nederland stopt. Slob: “Ik begrijp dat dit voor de leerlingen, hun ouders en het personeel van het Haga ingrijpend is.”

2. Gaat het Haga Lyceum nu meteen dicht?

Nee, de financiering loopt door tot 1 december. Dat geeft in de ogen van de minister genoeg tijd voor een ordentelijke overstap van de circa 300 leerlingen naar andere scholen. Maar de kans is reëel dat het Haga Lyceum ook na 1 december open is. Dat hangt mede af van de juridische procedures die de school heeft aangespannen.

3. Hoeveel procedures lopen er?

Drie, en alle drie zijn ze door het Haga aangespannen. Allereerst is er een spoedprocedure bij de Raad van State, die misschien al volgende week dient. Daarin vraagt de school om financiering voort te zetten zolang de rechter geen oordeel heeft geveld over het besluit van de minister om Atasoy en diens medebestuurders de wacht aan te zeggen. Daarnaast loopt er een rechtszaak in Amsterdam tegen dat besluit van minister Slob. Een zittingsdatum is nog niet bekendgemaakt. En op 11 november behandelt het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep tegen het inspectierapport, dat volgens het Haga Lyceum bol staat van de onzin. Doorgaans volgt twee maanden na de zitting uitspraak. In dit geval zou dat half januari zijn.

4. Kan het besluit de financiering te staken worden herroepen?

Ja, al is dat moeilijk te voorspellen omdat een besluit als dit nooit eerder is genomen. Wouter Pors, advocaat van het Haga Lyceum, hoopt dat de Raad van State in de spoedprocedure uitspreekt dat de rechtbank waarschijnlijk korte metten zal maken met de eis dat Atasoy opstapt. In dat geval ziet de toekomst voor de school er opeens een stuk florissanter uit.

De school wint ook tijd als de Raad van State alleen bepaalt dat de financiering moet doorlopen zolang de rechtbank geen oordeel heeft uitgesproken. En zelfs als de rechtbank de opstelling van Slob ondersteunt, hoeft het doek nog niet te vallen. Dan kan de school namelijk hoger beroep instellen en tegelijkertijd opnieuw naar de Raad van State, om weer te vragen de financiering voort te zetten zolang de zaak onder de rechter is. Dat kan allemaal zo één, twee jaar duren, waarin de financiering doorgaat. En het Cornelius Haga Lyceum dus gewoon open kan zijn.

5. Kan Soner Atasoy al die tijd aan­blijven als bestuurder?

In theorie is dat denkbaar. Het kan ook dat hij, om de rechters gunstig te stemmen, alsnog plaatsmaakt, al dan niet tijdelijk. Atasoy zegt dat hij nog niet is teruggetreden omdat de statuten moeten worden aangepast, zodat een niet-moslim als interim-bestuurder kan fungeren.

Begin deze week heeft Atasoy een interim-bestuurder naar voren geschoven: Marcel Heuver, oud-docent lichamelijke oefening en commercieel directeur bij Darrel Burns Salespro, een bedrijf dat organisaties begeleidt. Heuver was al vanaf de oprichting bij het Haga betrokken als adviseur. Slob is akkoord met die voordracht, mits Heuver zich laat adviseren door onderwijskundigen. De statuten van het Haga schrijven nu nog voor dat alleen belijdend moslims bestuurder kunnen zijn; dat is Heuver niet. Volgens Atasoy vergt een dergelijke statutenwijziging goedkeuring door de medezeggenschap, wat nog enkele weken zal duren. Wie weet treedt hij daarna terug, in de hoop zijn positie te hernemen als de rechter hem in het gelijk heeft gesteld.

6. Kan het ook op 1 december over en sluiten zijn?

Ja, als de Raad van State het verzoek om voorlopige voortzetting van de rijksfinanciering afwijst. Maar ook dan is er nog een ontsnappingsroute, al is het een smal en kronkelig paadje. Het Haga Lyceum zou buitenlandse geldstromen kunnen aanboren, een mogelijkheid waar Atasoy eerder mee heeft geschermd.