Hoeveel heeft Weesp straks te zeggen in de Stopera?

Het Weesper gemeentehuis. Van de zittende raadsleden is vrijwel niemand van plan om zich verkiesbaar te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Hoe luid zal de stem van de Weespers vanaf volgend jaar doorklinken op de Stopera? Die vraag dringt zich op nu in Weesp de eerste voorbereidingen worden getroffen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Voor het eerst sinds 1848 zullen de stemgerechtigden in de stad dan niet meer een eigen gemeenteraad kiezen, maar in plaats daarvan een stem uitbrengen op een kandidaat voor de Amsterdamse raad.

Nog een primeur: na de fusie krijgt Weesp binnen het Amsterdams bestuurlijk stelsel de bijzondere status van stadsgebied. Tijdens de stembusgang van maart kiezen de Weespers ook een bestuurscommissie die uit elf leden bestaat. Anders dan bij de stadsdelen waar het nieuwe college een dagelijks bestuur benoemt, mogen de leden van de bestuurscommissie in Weesp uit hun midden een voorzitter en twee medebestuurders benoemen.

Benoemde of gekozen bestuurders

Of dat laatste een voordeel of nadeel is, zal in de praktijk moeten blijken. De afgelopen jaren waren de benoemde bestuurders een van de pijnpunten in het Amsterdamse stelsel. Zitten zij op hun stoel om de belangen van de bewoners van het stadsdeel te behartigen of om het beleid van het stadsbestuur erdoorheen te duwen? Het is voor iedereen gissen, zowel voor de leden van de bestuurscommissies als voor de geïnteresseerde volgers.

In Weesp wordt in de nieuwe situatie daarover in elk geval meer duidelijkheid verschaft. Daar zullen de gekozen bestuurders verantwoording kunnen afleggen aan de commissie. Als het college een besluit over Weesp moet nemen, mag een dagelijks bestuurder aanschuiven en na afloop terug in Weesp verslag doen van het verloop. De commissieleden kunnen hun bestuurder vervolgens, afhankelijk van de uitkomst, complimenteren of onder uit de zak geven.

Een nadeel van die transparantie is dat het geritsel moeilijker maakt. Bij de benoeming van de stadsdeelbestuurders bleken de beste kandidaten allemaal lid van een van de coalitiepartijen. Dat heeft iets kinderachtigs, maar het zorgt er ook voor dat bestuurders de weg naar hun partijgenoten binnen het college moeiteloos weten te vinden. Voor een buitenstaander uit Weesp kan dat een ingewikkelde vraag zijn: kan ik de wethouder bellen tijdens het Eurovisie Songfestival?

Eén Weesper front

Uit de bestuursverordening die volgende week in de raad wordt behandeld, blijkt dat Amsterdam vast van plan is de bestuurscommissie van Weesp nauw te betrekken bij het beleid. Er zijn allerlei instrumenten ingebouwd om invloed uit te oefenen. Hoe groot die invloed is, hangt sterk af van de kwaliteit van de leden van de bestuurscommissie. Ook voor hen zal het wennen zijn om, afkomstig uit verschillende politieke partijen, één front te vormen voor het Weesper belang.

Weesp verdient een ijzersterke commissie. In die zin is het weinig bemoedigend dat van de zittende raadsleden vrijwel niemand van plan is om zich verkiesbaar te stellen, zoals recent bleek uit een rondgang van het WeesperNieuws.

Dat is ook slecht nieuws voor de stadsdelen. Als de proef met het stadsgebied in Weesp een flop wordt, zal er ook weinig reden zijn om dat model bij de volgende verkiezingen uit te rollen over de rest van de stad.