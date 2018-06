Hoestende inbreker op heterdaad betrapt

De aandacht van twee agenten werd getrokken door een man die voor een woning in Nieuw-West stond. Door zijn lichaamshouding dachten de agenten dat de man onwel was geworden. De man was flink aan het hoesten.



De agenten draaiden de wagen om te kijken of de man in orde was. De man zette het op een lopen toen de agenten hem naderden. Een achtervolging van de politiemensen was het gevolg.



Tijdens de achtervolging besloten andere medewerkers van de politie poolshoogte bij de woning te nemen. Een bouwsleutel stak uit de deur en het slot was verwijderd.



De man werd aangehouden op verdenking van inbraak.