Hoekstra wil info over opvolging Schiphol-baas

Hij gaat hierover opheldering vragen aan de raad van commissarissen, die over de profielschets gaat.



Hoekstra hield zich vrijdag voorafgaand aan de ministerraad nog redelijk op de vlakte over de uitlatingen van Nijhuis. Die gaf in de Volkskrant aan dat voor zijn vervanging wordt gezocht naar een man, zodat er niet meer vrouwen dan mannen in de raad van bestuur komen. Na afloop nam Hoekstra duidelijker stelling.



Onhandig

De minister vindt de uitspraken van Nijhuis onhandig, maar benadrukt dat die niet over zijn eigen opvolging gaat. "De raad van commissarissen gaat erover. Ik wil weten wat er in de profielschets staat.''



Ook premier Mark Rutte vindt de uitlatingen van Nijhuis 'onverstandig'.



De woorden van Nijhuis konden sowieso op weinig begrip in Den Haag rekenen. "Een groot flauwekulverhaal'', noemde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) ze.