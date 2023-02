Hoekstra sust zorgen over Marokkaans Cultureel Centrum in Amsterdam

Het pand aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam waar het Marokkaans Cultureel Centrum moet komen. Beeld Jakob van Vliet

Eind vorig jaar publiceerde Hoekstra onder druk van de Kamer een ‘Actieplan Nederland-Marokko’. Het initiatief kwam van het kabinet, vooral in een poging Marokko zo ver te krijgen dat het weer uitgeprocedeerde asielzoekers uit dat land wil terugnemen. Het plan voorziet in de opening van een Marokkaans Cultureel Centrum, als onderdeel van het consulaat-generaal in Amsterdam.

Beoogde locatie is een historisch pand aan de Plantage Middenlaan, pal tegenover Artis, dat Marokko al ruim elf jaar geleden aanschafte maar waar het sindsdien geen activiteiten heeft ontplooid.

Herbevestiging

Burgemeester Halsema reageerde verbaasd en liet weten niet gekend te zijn in de komst van het centrum. Hoekstra stelt nu dat Marokko al in 2010 zowel de gemeente als zijn ministerie informeerde dat het een cultureel centrum wil openen. En omdat het ‘een herbevestiging’ betreft, is het stadsbestuur niet ingelicht, aldus Hoekstra. Evenmin is contact geweest met Nederlands-Marokkaanse organisaties die ongerust zijn over de komst van het centrum.

“Een open invitatie om de lange arm van Rabat te verlengen,” zei mensenrechtenactivist Habib el Kaddouri van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) in december in Het Parool. Het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling Emcemo onderschreef die angst. “Marokko heeft meerdere van dit soort centra in andere landen en die fungeren als propagandamachine,” aldus een zegsman.

Ongewenste inmenging

Volgens Hoekstra zijn ‘culturele activiteiten niet bij voorbaat reden tot zorg’ en passen deze bij het werk van een consulaat-generaal. Iedere vorm van ongewenste buitenlandse inmenging is ‘volstrekt onacceptabel’, schrijft de minister in antwoord op Kamervragen.

Er is in dit geval geen aanleiding tot zorg: ‘Met het actieplan worden geen afspraken of toezeggingen gedaan over zeggenschap ten aanzien van Nederlandse burgers met Marokkaanse afkomst.’ Onlangs nog is op politiek niveau besproken met Marokko dat ‘contacten met de diaspora altijd op basis van vrijwilligheid dienen te geschieden’.

Mensenrechten

Ook andere onderdelen van het actieplan van Nederland en Marokko zijn omstreden, zoals de toezegging van Nederland ‘zich niet te mengen in binnenlandse aangelegenheden’. Critici vrezen dat Nederland in de toekomst zwijgt wanneer mensenrechten van Marokkaanse oppositieleden in het geding zijn.

Volgens Hoekstra is het slechts ‘een bevestiging van een bestaande internationaalrechtelijke regel’, die niet betekent dat er geen dialoog of gesprek over mensenrechten meer mogelijk is.

Doorbraak

Kamerleden zetten ook vraagtekens bij de afspraak dat Nederland voortaan vooraf de Marokkaanse autoriteiten moet inseinen over eventuele financiële steun aan mensenrechtenorganisaties. Dit bemoeilijkt het functioneren van non-gouvernementele organisaties (ngo’s), voorzien critici. Deze afspraak is in het actieplan beland op voorspraak van Marokko, erkent Hoekstra. Maar Nederland hoeft vooraf geen toestemming te vragen voor financiële steun, aldus de minister.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) was deze week in Marokko, onder meer om te praten over de positie van in Nederland afgewezen Marokkaanse asielzoekers. Het bezoek wordt beschouwd als een doorbraak, omdat Marokko jarenlang hierover weigerde in gesprek te gaan.