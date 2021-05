Hoekstra: miljoenenbonus topman Air France-KLM is ‘niet verdedigbaar’

Hoekstra: ‘Er is in een crisis geen plaats voor het toekennen van bonussen bij bedrijven die overeind gehouden moeten worden met staatssteun.’ Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Air France-KLM leed over coronajaar 2020 een recordverlies en moest met overheidssteun en garanties voor leningen van de Franse en Nederlandse staat overeind worden gehouden.

Waar Nederland voor die hulp eiste dat KLM afziet van bonussen – en de topsalarissen zelfs tenminste 20 procent tempert – legde Frankrijk moederbedrijf Air France-KLM op dat vlak niets in de weg. Ook de commissarissen van het bedrijf doen dat niet, zo bleek vorige maand. Wel leverde Smith een kwart van zijn vaste salaris in.

De in 2019 aangetreden Benjamin Smith ontvangt de komende jaren dan ook gewoon de toen afgesproken bonussen en toeslagen bovenop zijn reguliere salaris. Smith krijgt vanaf 2022 een bonus van 2 miljoen euro in aandelen uitgekeerd als bepaalde doelen worden gehaald. Wel is vastgelegd dat hij die bonus pas kan ontvangen als tenminste driekwart van de Franse staatssteun is terugbetaald.

Baan verliezen

Minister Wopke Hoekstra van Financiën vindt die bonus ‘niet verdedigbaar’, schrijft hij aan de Kamer. ‘Er is in een crisis geen plaats voor het toekennen en uitbetalen van bonussen van bestuurders bij bedrijven die overeind gehouden moeten worden met staatssteun en waar werknemers hun baan verliezen.’ Alleen KLM al heeft 5500 arbeidsplaatsen geschrapt.

Hoekstra heeft dat bezwaar ook in een gesprek met president-commissaris Anne-Marie Couderc van Air France-KLM naar voren gebracht. Ook heeft de Nederlandse overheidscommissaris bij het concern tegen de bonus geprotesteerd. De beloning van Smith staat echter onveranderlijk op de agenda van de aandeelhoudersvergadering. van 26 mei.

Nederland stemde vorig jaar ook al tegen bonussen over 2019, onder meer die van acht ton voor Smith. Ook de Nederlandse KLM-piloten, die een belang van 2,8 procent in het concern bezitten, stemden toen tegen. Dat haalde weinig uit omdat ruim 84 procent van de aandeelhouders, waaronder de Franse staat wel voor stemde. Dat zal 26 mei naar alle waarschijnlijkheid weer gebeuren.

Publiek belang

Hoekstra ziet er echter niets in om KLM en Air France-KLM voor dat beleid te straffen door een nieuwe ronde overheidssteun in te houden, zoals een meerderheid van de Tweede Kamer wil. Het ‘publiek belang’ van het overeind houden van KLM voor de werkgelegenheid en de Nederlandse economie, staat voorop. “Eventuele steun met Nederlands belastinggeld zal primair ten gunste moeten komen aan KLM. Het publieke belang zal ook centraal moeten staan bij de te maken afweging voor eventuele toekomstige steunverlening aan KLM.’

de top van KLM zag een jaar geleden al af van bonussen, nadat die aanvankelijk wel door de eigen raad van commissarissen werden toegekend. Topman Pieter elbers leverde daarop over 2020 20 procen tvan zijn beloning in.

Bij de staatsleningen van een miljard euro en garanties voor commerciële leningen van 2,4 miljard werd afgelopen najaar vervolgens vastgelegd dat zolang KLM overheidssteun ontvangt, er geen bonussen of worden uitgekeerd. KLM-topman Pieter Elbers levert, ten opzichte van 2019 , daardoor inmiddels 45 procent van zijn beloning in, operationeel topman René de Groot en financieel topman Erik Swelheim eenderde; ruim boven de grens van 20 procent die het kabinet afdwong voor topsalarissen bij de maatschappij.

Afgewaardeerd

Bij deze aandeelhoudersvergadering van 26 mei kan Nederland nog 14 procent van het stemrecht uitoefenen. Doordat Frankrijk onlangs Air France-KLM opnieuw te hulp schoot door een groter belang (28 procent) in het bedrijf te nemen, wordt het Nederlands belang afgewaardeerd naar 9 procent. Hoekstra wil geen aandelen in Air France-KLM bijkopen.

Hoekstra kocht het belang in Air France-KLM namens de Nederlandse staat in het voorjaar van 2019, juist om de Nederlandse stem binnen de luchtvaartgroep te garanderen. Desondanks blijkt van invloed op het beloningsbeleid geen sprake. Intussen is de waarde van het belang, vooral vanwege de coronacrisis gedaald van 744 miljoen naar net iets meer dan 400 miljoen euro.