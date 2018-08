Hoedster van Parool Milly van Stiphout-Croonenberg overleden

De in Amsterdam geboren Van Stiphout was tijdens haar leven PvdA-wethouder in Soest, lid van Provinciale Staten in Utrecht en bestuurslid van de Vara.



Ze maakte ook televisieprogramma's, als producent. Bovenal was ze een hoeder van deze krant.



Als voorzitter van de lang machtige Stichting Het Parool zag ze erop toe 'de ideële kanten' van het krantenbedrijf waarvan Het Parool, maar ook de Volkskrant en Trouw onderdeel waren, niet verloren gingen.



Geschiedenis in gedachten

De stichting bewaakt de identiteit van deze krant, maar ook de pluriformiteit van de pers. "In de oorlog zijn mensen gestorven voor Het Parool, en dat is niet voor niets geweest," was haar motto. Die geschiedenis was altijd in haar gedachten als grote besluiten moesten worden genomen.