Hoe zit het met de prijsverhoging van Vattenfall?

In de zomer meldde Vattenfall nog trots dat het door ‘slim inkopen’ de prijsstijging binnen de perken kon houden. Dat lukt niet meer?

Op de internationale markt voor aardgas zijn de inkoopprijzen alleen maar verder gestegen door de Russische inval in Oekraïne en het staken van de gasleveranties richting Europa. Normaal passen energiebedrijven twee keer per jaar hun tarieven aan, op 1 januari en 1 juli, maar Vattenfall wil daar niet op wachten en krikt de prijs op 1 oktober al verder op.

Waar andere energiebedrijven hun prijzen eerder al flink opvoerden, kon Vattenfall tot de zomer nog voortborduren op langer lopende contracten waarmee het energie had ingekocht tegen voordeligere prijzen. “Toen konden we de prijsstijging nog dempen, maar dat lukt echt niet meer,” zegt een woordvoerder van het bedrijf dat door zijn voorlopers Nuon en GEB (Gemeente-Energiebedrijf) veel Amsterdamse klanten heeft.

Met hoeveel gaat de prijs omhoog?

Dat verschilt natuurlijk per huishouden afhankelijk van het stookgedrag, hoe goed het huis geïsoleerd is en of er zonnepanelen op het dak liggen. Bij alle energiebedrijven samen heeft bijna de helft van de Nederlanders nog een vast contract met meer dan een jaar geleden afgesproken en dus veel lagere tarieven. Met de verhoogde variabele tarieven komen Vattenfallklanten vanaf 1 oktober gemiddeld uit op 250 euro per maand. Volgens het energiebedrijf gaat het gemiddeld om een stijging van 75 euro per maand, dus bovenop de plus van 11 euro op 1 april en die van 20 euro per 1 juli.

Toen het zomer was en de kachel uit kon, was de prijsstijging nog te overzien. Nu de winter komt en verwarming een eerste levensbehoefte wordt, schiet de prijs omhoog.

Volgens Vattenfall zit er niets anders op. “De inkoopprijs stijgt zo extreem dat we geen andere mogelijkheden zagen.” Normaal gesproken zijn het voorjaar en de zomer voor Vattenfall het moment om weer gas in te kopen als na de winter de prijs zakt. Maar dit jaar bleef de prijs maar stijgen, met als toppunt de laatste weken toen Rusland de toevoer naar Europa sloot. Daarbij wringt het voor klanten extra dat ze niet kunnen overstappen naar een andere energieleverancier. Althans, dat kan wel, maar voor nieuwe klanten rekenen energiebedrijven nog veel hogere tarieven.

Online klagen klanten steen en been. Vaak verwijzen ze dan naar de miljoenenwinsten die Vattenfall, een Zweeds staatsbedrijf nota bene, eerder deze zomer bekendmaakte.

Bij het energiebedrijf begrijpen ze dat dit voor gefronste wenkbrauwen zorgt, maar de winst van 990 miljoen die Vattenfall boekte in de eerste helft van het jaar was volgens een woordvoerder niet de consequentie van de toen al opgeveerde prijzen. Een groot deel van de winst bestond uit eenmalige meevallers. “Het is niet zo dat we meer winst draaien ten koste van klanten. De winst stijgt niet automatisch als een percentage mee met de omzet. Een gezond bedrijfsresultaat hebben we natuurlijk wel gewoon nodig om te kunnen blijven investeren in wind- en zonne-energie, bijvoorbeeld.”

Merkt Vattenfall al dat klanten in betalingsproblemen komen?

Zeker. Aantallen kan het niet noemen, maar Vattenfall stuurt twee keer zoveel klanten door naar www.geldfit.nl, een voorportaal naar de hulpverlening rond schulden en andere financiële problemen. Dat de bezorgdheid toeneemt, meet het energiebedrijf ook af aan de eigen website waar klanten advies kunnen vragen met welk termijnbedrag ze hun jaarverbruik kunnen dekken. Elke week doen 250.000 klanten dat.

Sommige klanten laten hun termijnbedrag op het lage, oude peil, mogelijk omdat ze de rekening anders echt niet kunnen betalen. Het gevolg zal zijn dat ze bij de jaarafrekening een groot bedrag ineens kwijt zijn en daarom raadt Vattenfall dit scherp af. “Dan steken ze hun kop in het zand voor de rekening die onherroepelijk komt.”

Stijgen de tarieven voor stadsverwarming ook?

De pakweg vijftigduizend Amsterdammers die geen gas hebben maar stadswarmte van Vattenfall zien de kosten nog niet oplopen. Anders dan de tarieven voor gas en elektra mogen de prijzen voor stadsverwarming maar eens per jaar worden aangepast, per 1 januari.

Op sociale media mopperen klanten dat ze nog niet geïnformeerd zijn. Waarom horen ze het via de media?

Vattenfall is vorige week begonnen met het doorgeven van de nieuwe tarieven. Daarvoor krijgen vijftigduizend klanten per dag bericht waardoor na drie weken alle twee miljoen klanten op de hoogte zijn, maar maandag trok de forse prijsverhoging al veel aandacht in de media zonder dat klanten daarover iets konden terugvinden bij hun energieleverancier. “We willen graag eerst onze klanten informeren, maar kennelijk zijn ook veel journalisten klant bij ons.”