Hoe zijn politieagenten voorbereid op terrorisme?

Al het Nederlandse politiepersoneel dat in een operationele functie werkt, krijgt jaarlijks een tweedaagse praktijktraining over terrorisme. Voor wijkagenten en ander politiepersoneel zijn er aanvullende opleidingen over radicalisering en polarisatie.



De praktijktraining voor alle agenten draait in de basis om twee zaken: het herkennen van een terrorist en die vervolgens uitschakelen.



Terrorisme of 'gewoon' geweld

De training is een aanvulling op de 'Integrale Beroepsvaardigheidstraining' (IBT), de opleiding die agenten meerdere keren per jaar krijgen en waar zij de technieken leren om verdachten onder controle te brengen en aan te houden.