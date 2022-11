Hoe wint Amsterdam het vertrouwen van zijn burgers? ‘Zorg eerst voor die prullenbakken’

Het beeld van een regentesk stadsbestuur dat niet wil luisteren naar de bezwaren van de omwonenden is dominant. Beeld Rosa Snijders

De democratie in de stad stond er deze week niet fraai op. Zo sprak een ambtenaar in een vrijgekomen e-mail uit 2015 over ‘undercover ambtenaren’ die bij bijeenkomsten rond de vernieuwing van het erfpachtstelsel rondliepen om het standpunt van de gemeente te ondersteunen.

Hoe vaak dit is gebeurd, is onduidelijk. Volgens wethouder Reinier Van Dantzig (Grond) deed de ‘hoogst ongelukkig gekozen’ term geen recht aan de feitelijke situatie en was deze ‘gekscherend’ bedoeld, maar het zal het vertrouwen in de gemeente geen goed doen.

Zeker niet omdat het beeld van een regentesk stadsbestuur dat niet wil luisteren naar de bezwaren van de mondige omwonenden al dominant is, in elk geval bij grote dossiers als de komst van windmolens binnen de gemeentegrenzen of het nieuwe gebouw voor theater de Meervaart in de Sloterplas.

De voorbeelden passen bij het moeizame participatieverleden van de gemeente, zegt Mike Brantjes, coördinator van Hart voor de K-buurt, een buurtplatform uit Zuidoost. Acht jaar geleden ging hij met zijn groep in participatiestaking, nadat de gemeente woningbouwplannen had gepresenteerd waar niemand achter stond.

“De inspraak toen had een groot grabbeltoneffect,” aldus Brantjes. “Heel veel praten, alles in de grabbelton en vervolgens haalde de gemeente er alleen de dingen uit die precies goed uitkwamen. Dat brak elk vertrouwen.”

Participatie leidt tot woede

Vertrouwen, het wordt vaak genoemd als het gaat om de relatie tussen burger en overheid. Een even belangrijk als moeilijk te meten fenomeen, al is het historisch lage opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen een teken aan de wand.

De jaarlijkse burgermonitor van Dienst Onderzoek & Statistiek bevat andere aanknopingspunten. Opvallend is dat slechts 23 procent van de Amsterdammers veel vertrouwen heeft in ambtenaren en 20 procent in wethouders. In 2017 lag dat percentage nog tegen de dertig procent.

Burgemeester Halsema luidde deze week zelf ook de noodklok in een raadsbrief: ‘Een deel van de Amsterdammers vindt de overheid onzichtbaar of heeft het idee zelf niet gezien of gehoord te worden. Ook wanneer ze om hun mening gevraagd worden. Een deel heeft het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd.’

Het stadsbestuur werkt sinds een paar jaar aan nieuwe manieren om Amsterdammers bij beleid te betrekken. Zo zijn er duidelijkere regels over hoe bewoners mee kunnen praten en beslissen. “Het gaat ook best vaak goed,” vindt universitair docent Michiel Stapper, die onderzoek doet naar burgerparticipatie.

Alleen: als het niet goed gaat, gaat het meteen ook goed mis, constateert sociaal geograaf en participatie-expert Justus Uitermark. En dat leidt vaak tot woede. Volgens Uitermark gaan mensen meedoen om inhoudelijke redenen, bijvoorbeeld ‘zorgen over de natuur in de Sloterplas’. “Maar al snel worden ze boos vanwege het proces zelf. Mensen krijgen dan het gevoel dat de democratie op het spel staat.”

Verwachtingsmanagement en eerlijkheid zijn sleutelbegrippen voor goede burgerparticipatie, zeggen de kenners. Bewoners voelen feilloos aan wanneer er écht naar ze geluisterd wordt en wanneer hun inbreng vooral ‘gemanaged’ wordt. Stapper: “Je moet elke avond duidelijk afsluiten met conclusies en niet achteraf mensen verrassen met tot dan toe onbekende informatie.”

Erken buurtplatforms

Ondertussen snapt een overheid vaak niet waardoor het misgaat. Ambtenaren wijzen naar protocollen, die aangeven wat de verwachtingen zijn: voorlichting is iets anders dan inspraak, wat weer iets anders is dan participatie of cocreatie. Bij voorlichting is er ruimte om vragen te stellen, bij inspraak krijgen burgers gelegenheid om inhoudelijk te reageren. Bij participatie draait het om meedenken en soms meebeslissen, en pas bij cocreatie gaat het echt om samen werken aan de plannen.

“Maar hoe helder het voor ambtenaren ook mag zijn, zo onduidelijk is het vaak voor bewoners,” zegt Uitermark. “Je kunt namelijk iets een informatieavond noemen omdat je het ziet als voorlichting, een bewoner zal het, terecht, altijd gebruiken als inspraakmoment als de wethouder aanwezig is.”

Veel conflicten tussen bewoners en overheid spitsen zich volgens Stapper toe op de strijd om ruimte in de stad. Daar draait het bij uitstek om veel partijen en veel belangen. Een voorbeeld zijn de afspraken met ontwikkelaars voor een hotel op de plek waar de Meervaart nu staat.

“Wat misgaat in de huidige gebiedsontwikkeling is dat gemeenten overeenkomsten sluiten met ontwikkelaars voordat de participatie georganiseerd wordt. Vervolgens daar nog iets aan veranderen, vergt ongelofelijk veel energie van burgers, die vaak individueel optreden.”

Brantjes vindt dat de overheid burgers moet helpen zich te organiseren. “Individuele bewoners worden tegen elkaar uitgespeeld. Maar in elke buurt is een netwerk van actieve bewoners, dat mensen weet te bereiken die de gemeente niet kan bereiken. Erken dit soort buurtplatforms en werk met hen uit wat de behoeftes zijn.”

Andere veelgehoorde kritiek is dat de gemeente veel tijd investeert in grote plannen, maar haar basistaken niet rond krijgt. “Als je vertrouwen wilt,” zegt Brantjes, “moet je dat soort dingen op orde hebben. We zijn nu een jaar bezig vier prullenbakken terug te krijgen in de buurt. Dat is voor veel mensen hét contact met de gemeente waarop ze hun vertrouwen baseren.”

Groeipijnen

Stapper noemt de Amsterdamse ambities rond democratisering razend interessant. Hij wijst op de vele experimenten, van buurtbudgetten tot participatieprotocollen en burgerberaden. “Maar dat zorgt ook voor groeipijnen. Het is een radicale omslag, waarbij fouten worden gemaakt.”

Daarnaast is er, ziet Stapper, een spanning die lastig op te lossen is rond participatie, namelijk tussen de vertegenwoordigende democratie (bijvoorbeeld raadsleden die in meerderheid stemmen voor windmolens op land) en omwonenden (in wijken waar bezwaren zijn tegen de specifieke locatie van de molens). “Heel vaak staan bewoners tegenover een wethouder, terwijl de wethouder uitvoert wat de gekozen raad wil. De raad moet soms duidelijker staan voor wat hij beslist.”

Verloren vertrouwen kan herwonnen worden, al kost dat veel tijd. Acht jaar na de participatiestaking werkt Brantjes met Hart voor de K-buurt nu op allerlei terreinen samen met de gemeente. “Dat betekende wel een hoop therapie-achtige sessies met ambtenaren. Maar nu maken we wel samen plannen voor de buurt.” Toch blijft Brantjes waakzaam. “Papier is leuk, maar de crux zit erin of ambtenaren het ook écht willen.”