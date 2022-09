Hoe voorkom je dat meer jongeren worden afgeperst? Zuidoostbestuurder: ‘Durf te praten, durf hulp te halen’

Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter (PvdA) van stadsdeel Zuidoost: ‘Was het maar zo’n feest dat je precies kon targeten waar de afpersingen waarschijnlijk spelen. Daarom is het zo belangrijk in gesprek te zijn.’ Beeld Marc Driessen

Ze is juist stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Zuidoost geworden voor de kinderen, zegt Tanja Jadnanansing. Daarom beschouwt ook zij het als een dieptepunt dat er voor een gezin niets anders op zat dan naar een geheim adres buiten de stad te verhuizen omdat de zwakbegaafde puberzoon jarenlang werd afgeperst – zoals Het Parool zaterdag schreef. Erger nog: zulke afpersingen van jongeren door jongeren komen veel vaker voor, en waarschijnlijk ziet de overheid lang niet alles.

“Weet je wat het is? Ik doe dit werk vooral ook omdat ik de kinderen van Zuidoost de mogelijkheden wil bieden veilig op te groeien,” zegt Jadnanansing. “Dit breekt mijn hart. Het is zo heftig. Die verschrikkelijke afpersingen kunnen jaren doorgaan doordat ze onbekend blijven. De slachtoffers vertellen niemand dat ze in de tang zitten, ook hun ouders niet. Het moet onze topprioriteit zijn die afpersingen uit de anonimiteit te halen.”

Hoe dan?

“Dat is de grote vraag. Al twee jaar zijn we behoorlijk succesvol met onze zogeheten straataanpak waarin we daders, ouders en slachtoffers samenbrengen onder intensieve begeleiding van mensen die daar verstand van hebben. Het succes zit erin dat het probleem eerst aan het licht moet zijn gebracht. Alleen dan kunnen we het gesprek aangaan en oplossingen vinden. Het begint er dus mee dat zo’n jongen durft te zeggen wat hem overkomt.”

De straatcultuur waarin je nu eenmaal niet praat, niet ‘snitcht’, zit dat in de weg.

“Dat is inderdaad het grote probleem. Die no-snitchcultuur is niet specifiek iets van Zuidoost, maar speelt in de hele stad en het hele land. Burgemeester Ahmed Marcouch zet in Arnhem de wijsheid van gemeenschappen in hele wijken in, juist om afpersers uit anonimiteit te halen. Als stadsdeelvoorzitter moet je ook niet denken dat je in je eentje veel verder komt. De dader, het slachtoffer, de moeders… We moeten iedereen samenbrengen.”

De moeder van het gezin dat Zuidoost moest ontvluchten naar een geheim nieuw adres buiten de stad, voelt zich juist heel erg alleen. De scholen, de hulpverleners, de politie: niemand hielp haar, vertelt ze.

“Vanwege haar privacy kan ik niet te diep op haar casus ingaan, maar hier speelde een grote rol dat haar zoon niet durfde te zeggen door wie hij werd afgeperst. Wij konden daardoor veel moeilijker naast deze moeder gaan staan, wat we zo graag hadden gedaan. We hebben wel nodig dat iemand zegt dat hij wordt afgeperst, en liefst ook door wie. Op het moment dat we het niet weten, kunnen we niet veel.”

Was het niet voldoende dat de moeder voortdurend alarm sloeg?

“Zij is helaas ook slachtoffer, maar we hebben wel het lef nodig van de betrokkenen om te zeggen om wie het gaat. De angst waardoor ze dat niet durven te zeggen, is helaas gegrond. Ook moeders worden aangevallen als ze hun mond opendoen. Wij hadden van de problemen van deze moeder onvoldoende weet. Nogmaals: als de zaak uit de anonimiteit komt, dán kunnen we in gesprek. Dán gaan we met elkaar aan de slag.”

Veel meer kinderen durven niet te praten. Kunt u dan nooit iets betekenen?

“Het is dan echt heel lastig. We moeten toe naar het lef om wél te praten. Deze week sprak ik hier verderop in het Nelson Mandelapark toevallig met wat meiden van 16, 17 jaar over de snitchcultuur rond afpersingen. Zij zeiden: ‘Wij, als meiden, moeten tegen jongens zeggen dat we het niet cool en sexy vinden als ze afpersen. Guys, denk je dat wij het leuk vinden als jullie jongens uitkleden en afpersen? Nee man, we vinden het stom’.”

“Wat nou als die meiden filmpjes maken en online posten waarin ze dat afpersen afkeuren en hun afgrijzen uitspreken? Het is net als met roken: vroeger was je een bink, nu ben je een loser als je rookt. Neumine Marshall uit onze stadsdeelcommissie opperde deze week de hele gemeenschap aan te spreken op het fenomeen dat iedereen zijn kop in het zand steekt en een vechtpartij gaat staan filmen in plaats van in te grijpen. Zoiets geldt ook voor het afpersen.”

Hoe groot is het probleem van jongeren die door jeugdbendes worden afgeperst?

“We vrezen dat het nog veel groter is dan we weten. Het komt dagelijks voor. Soms worden slachtoffers later ook dader, zoals de zoon van de moeder die je interviewde. Dat zien we vaker. Ouders zien het niet. Die komen er pas veel later achter doordat het gedrag van hun kinderen verandert. Als ze stiller worden, als spullen verdwijnen.”

Ik begreep dat politie, justitie en stadsdeel elke maand een overleg over afpersingen hebben. Dat lijkt iets te zeggen over de omvang en urgentie van het probleem.

“Eens in de drie weken zelfs! We vinden dit echt heel heftig. Het gaat makkelijk om tientallen slachtoffers, maar het is gissen naar wat we niet weten. Elk kind dat slachtoffer wordt, is er natuurlijk een te veel. Daarom zijn we al twee, drie jaar bezig met die straataanpak, om hier gezamenlijk wat aan te doen.”

Deze moeder zegt: ze praten alleen.

“Met onze straataanpak lossen we echt ook nijpende problemen op, en voorkomen we escalaties. Daarom is het prioriteit nummer één die aanpak voort te zetten en uit te breiden. Voor deze moeder en haar gezin heeft het helaas niet gewerkt, doordat de daders anoniem bleven. We móeten het samen met de ouders en de slachtoffers doen. Het gaat niet per se om aangifte doen, maar we zullen wel met z’n allen moeten weten om wat en wie het gaat.”

De moeder voelde zich op scholen niet gehoord.

“Ik ga het contact met de scholen verstevigen. Wij willen dat die kinderen veilig kunnen leren en opgroeien. We zijn al volop in gesprek met de scholen. Daar zit ik zelf bij, we hebben het hierover. Corona gooide roet in het eten, maar ik geloof in het winnen van vertrouwen en het intensiveren van het contact. Met de scholen, met de daders, met de slachtoffers en met de ouders.”

Wat als de daders niet meewerken?

“We krijgen ook de daders aan tafel, als we dat met de juiste mensen organiseren. Omwille van hun veiligheid en de precaire positie wil ik niet in detail vertellen wie de juiste spelers zijn die dat kunnen regelen, maar ze zijn er en ik heb vertrouwen in ze.”

De problemen waardoor het gezin Zuidoost uit moest vluchten, waren gelinkt aan de drillrapscene waarin de daders actief zijn. Is dat vaker onderdeel van het probleem?

“Het komt ook in de drillrapcultuur voor, maar we zien dat het breder is dan dat. We voeren daarom ook veel gesprekken in ons stadsdeel met jongelui, om te vragen wat ze doen en wat ze bezighoudt, om ze beter te begrijpen. Het is niet per se allemaal drillrap, maar als het dat wel is, is het extra complex doordat ook de drillrapcultuur heel gesloten is.”

Het is duidelijk niet zo dat deze problemen alleen zwakke gezinnen treffen. De moeder in kwestie is een ontwikkelde vrouw met een goede baan die heel goed haar weg weet, maar zich toch niet geholpen voelt.

“Het speelt duidelijk ook in stevige gezinnen. Deze moeder komt juist sterk over, dit is inderdaad niet iets wat specifiek bij het kwetsbare type mensen voorkomt. Was het maar zo’n feest dat je precies kon targeten waar de afpersingen waarschijnlijk spelen. Daarom is het zo belangrijk in gesprek te zijn. Ik vind het heel erg dat deze moeder dat heeft gemist.”

Had het geholpen als deze moeder naar de stadsdeelvoorzitter was gestapt?

“Ik durf wel te zeggen dat de kans groot is dat ik alles uit de kast had getrokken om haar te helpen. Het belangrijkste blijft wel dat haar zoon openheid van zaken had moeten geven, willen we wat kunnen. Door dat te zeggen, wil ik niets afdoen aan het intens verdrietige verhaal van deze moeder en haar gezin. We moeten wel altijd naast zo’n moeder blijven staan. Maar mijn oproep blijft: durf te praten. Durf hulp te halen.”

“De sleutel zit uiteindelijk echt bij de jongeren. Dat zij niet praten, is mijn buikpijn en de buikpijn van de ouders. Dus terug naar die meiden over wie ik sprak: als zulke meiden met zijn allen roepen dat afpersers losers zijn, zou dat flink kunnen helpen.”