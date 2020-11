Hoe vinden jongeren hun weg naar illegale feesten?

De politie beëindigde dit weekend verscheidene illegale feesten in Amsterdam en schreef boetes uit. Hoe weten feestvierders waar ze moeten zijn?

‘Stuur je DM tussen 14.00 en 19.00 om deel te nemen aan de rave. We selecteren mensen die we vertrouwen.’ Dat schreef organisatie Locatie12 vorige week zaterdag op Instagram. Een DM is in dit geval een direct message, een persoonlijk bericht dus.

Die avond was er een illegale rave ter gelegenheid van het Amsterdam Dance Event (ADE), dat dit jaar door de coronapandemie genoodzaakt was alleen online evenementen te organiseren. Althans, officieel dan. Nu de clubs dicht zijn, organiseren mensen – vooral jongeren – hun eigen vertier. Zaterdagnacht heeft de politie drie van deze illegale feesten beëindigd.

Tientallen bekeuringen

Rond twee uur ’s nachts greep de politie in op het eerste feest, in een woning in de Gustav Mahlerlaan in Zuid, waar zo’n zestig personen waren. De huiseigenaren en iemand die ‘ogenschijnlijk als een soort portier fungeerde’ kregen een proces verbaal.

Een half uur later kon de politie naar een bedrijfspand aan de Anthony Fokkerweg, ook in Zuid. Zo’n veertig feestvierders maakten zich hier op tijd uit de voeten, de overige 46 aanwezigen werden bekeurd. De politie hield twee personen aan: iemand die een agent op zijn kaak had geslagen en iemand die zich niet kon identificeren.

Iets voor drieën werd het derde feest beëindigd, in de Leidsekruisstraat, met meer dan twintig personen. Hier werd één persoon aangehouden.

Sommige illegale feesten doen niet veel onder voor een festival vóór corona, met dj’s, bierverkoop en beveiliging. “Soms zijn er wel vijftienhonderd mensen,” zegt een 22-jarige bezoeker die anoniem wil blijven. Ondanks dat grote aantal is de locatie niet zomaar te achterhalen, want de organisatoren gaan behoedzaam te werk.

Een aantal vuistregels van Locatie12: je Instagramprofiel moet op openbaar staan – zodat de organisatie je identiteit kan checken, je moet de namen van de mensen met wie je komt doorgeven en je moet je binnen een bepaald tijdslot aanmelden, via Instagram. En zelfs dan is het nog niet gegarandeerd dat ze je de locatie melden - het is maar net hoe betrouwbaar de organisatie je acht.

WhatsApp

Maar Locatie12 is niet de enige manier om op een rave terecht te komen. Een andere feestganger (een 28-jarige die eveneens anoniem wil blijven) was een paar weken geleden nog op een feestje in een club. “Dat was best shady geregeld, je moest via een betaalverzoek op WhatsApp geld overmaken naar een rekeningnummer.”

Van tevoren twijfelde hij enigszins of hij zou gaan: “We zitten nu toch met een groot maatschappelijk probleem.” Maar uiteindelijk concludeerde hij dat je in het openbaar vervoer minder goed afstand van elkaar kunt houden dan op zo’n feestje. Al werden er op het feest geen mondkapjes gedragen. “Ik ben wel voorzichtiger sinds ik zoiets gedaan heb. Ik ga dan niet de volgende dag naar mijn oma. Maar ja, zo praat ik het voor mezelf een beetje goed, wat het misschien niet helemaal is.”