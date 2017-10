Hoe verloopt de opvolging van Van der Laan?

Commissaris van de Koning Johan Remkes is nu aan zet om een waarnemend burgemeester aan te stellen, die naar verwachting lang blijft zitten. Locoburgemeester Kajsa Ollongren is nu zijn plaatsvervanger, maar de Gemeentewet schrijft de aanstelling van een waarnemend burgemeester voor.



Remkes heeft binnenkort een overleg ingepland met de fractievoorzitters in de gemeenteraad om hun wensen en bedenkingen aan te horen. Op basis van die gesprekken wijst hij een waarnemer aan.



Waarnemend burgemeester

Het is een Amsterdamse traditie dat de eerste locoburgemeester de waarnemer wordt als de burgemeester wegvalt of vertrekt, zoals in de tijd van Cohen en Patijn. Nu is dat veel minder zeker, omdat Ollongren veelvuldig genoemd wordt als kandidaat-minister in het kabinet-Rutte 3, dat binnenkort op het bordes staat.