Hoe verliep de eerste avond zonder alcohol in de supermarkt?

Alcoholverbod gaat in om 20.00 uur. Ewoud Berends en Rianne Holdsworth in de Albert Heijn aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Beeld Marc Driessen

Tegen acht uur in de avond verschijnt bij de drankschappen van Albert Heijn aan de Nieuwezijds Voorburgwal een buitenmodel bewaker. Rolcontainers en kratjes versperren het zicht op de rijkelijk uitgestalde flessen alcohol. Geagiteerd loopt een klant op hem af. “Weet ú misschien waar de suiker staat?”

Nee, veel gebeurde er vanavond niet in de supermarkten in de Amsterdamse binnenstad, na een dag vol zorgvuldig opgebouwde spanning. Wat zou er allemaal niet mis kunnen lopen als klanten dorstig en wel voor het rek met bier en wijn staan en stuiten op een briefje dat de verkoop op last van het kabinet helaas gestaakt is tot de volgende ochtend?

Het blijft rustig

Hij heeft zich inderdaad een beetje zenuwachtig gemaakt, zegt Daïem Khodabaks, die bij de Albert Heijn aan de Jodenbreestraat voor de klaphekjes klanten staat te waarschuwen dat er tussen acht en tien geen drank wordt verkocht. Ruzie, scheldpartijen, een vechtpartijtje misschien. Het zou niet voor het eerst zijn.

Maar nee hoor: niks.

Twee klanten passeren. “Drank? Nee zeg, wij komen voor de koekjes.”

Teamleider Xeevanina Principaal komt lachend aangelopen. Ze heeft net de camerabeelden gezien van een klant die zich in alle bochten stond te wringen om achter de barricades toch nog een flesje wijn te bemachtigen. Bij de zelfscankassa sloeg het systeem alarm.

“Ik dacht nog: hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen,” zegt ze. “Het was al half negen toen hij probeerde af te rekenen.”

Maar boos? Nee, dat ook weer niet.

“We houden ons hart vast, zeker als het gaat om de veiligheid van de medewerkers,” liet directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel vooraf nog weten. En Mari Martens van FNV Handel spreekt van een onbeschofte maatregel. “De druk op de supermarkten is al zo hoog en ’s avonds staan er vooral jongeren in de winkel. Die mogen dat allemaal opvangen.”

Een supermarktketen als Deen heeft daarom besloten de tent om acht uur ’s avonds dan maar helemaal dicht te gooien om lastige discussies met klanten te voorkomen. In de Albert Heijn aan de Nieuwezijds Voorburgwal haalt teamleider Joeri Wittmarschen zijn schouders op. Zorgen? Geen zorgen. “Hier zijn wij toch voor.”

Om tien voor acht komt buurtbewoner Ewoud Berends langs. Alle begrip heeft hij voor de maatregel, net als de rest van de klandizie. Wat kun je doen? Op tijd zijn en een kratje bier meenemen in plaats van een sixpack. Zijn Engelse vriendin Rianne Holdsworth, verbaasd: “In mijn land zou dit niet zo makkelijk gaan.”

Ook in de kleinere zaken in de buurt heerst gelatenheid. Men maakt zich meer zorgen om de omzet dan om boze klanten. “De afgelopen dagen was het zwaarder,” verzucht Juanita Dietze van avondwinkel Sterk, terwijl ze de uitgestorven straat in kijkt. “Toen stond er om tien uur een rij dronken klanten van de deur, zo uit het café. Zie er dan maar eens voor te zorgen dat die netjes afstand houden.”

Nu is de zaak leeg en staat alleen de telefoon roodgloeiend. Of ze nog alcohol verkopen? Nee dus.

“Wij blijven erbij,” zegt Mari Martens. “De beste oplossing is de winkel dicht om acht uur of de alcohol helemaal de zaak uit.” Maar ook hij moet vaststellen: een melding dat het ergens verkeerd is gelopen heeft hij nog niet gehad.