Hoe verging het bijzondere vragers uit tien jaar van deze hulprubriek? ‘Dat vaste contract nu is me veel waard’

Yaël Bouterse vertelde als 14-jarige in 2019 over haar leven met sikkelcelziekte en vroeg een lichtgewicht rolstoel zodat ze op slechte dagen toch naar school kon. Inmiddels heeft ze een vwo-diploma op zak en gloort aan de horizon een ziektevrij leven.

Yaël Bouterse (18) is in november met een stamceltransplantatie gestart, een betrekkelijk nieuwe behandeling die uiteindelijk een leven zonder sikkelcelziekte moet opleveren. “Ik merk nu al verschil. Laatst moest ik vroeg naar een ziekenhuisafspraak, maar ik had slecht geslapen. Voorheen waren dat triggers voor een crise (een pijnaanval, red.) en zou ik de rest van de dag op bed moeten liggen. Nu had ik nergens last van.”

Haar rode bloedcellen hebben de vorm van een sikkel, bewegen daardoor lastig door de bloedvaten en klonteren samen. Zo’n blokkade kan pijn, ernstige infecties en orgaanschade veroorzaken.

Ze is voorzichtig optimistisch, want de weg naar volledig herstel is lang. Voorafgaand aan de transplantatie kreeg ze chemotherapie om haar eigen afwijkende stamcellen af te breken. “Dat was zwaar. Ik lag wekenlang in het ziekenhuis en verloor mijn haar. Daar moet ik nog steeds aan wennen.”

Inmiddels is ze thuis maar voorzichtigheid blijft noodzakelijk vanwege haar afweerremmende medicatie. “Het is een beetje zoals tijdens corona, ik loop nog steeds met een mondkapje op in de supermarkt.”

Studieplannen

De eerste periode na de operatie bleef Bouterse binnen, nu kan ze soms de hort op, maar alleen naar rustige plekken. Niet echt het leven dat ze voor ogen had toen ze vwo-eindexamen deed.

“Ik heb een tussenjaar genomen om deze pittige behandeling te ondergaan, terwijl anderen reizen of studeren. Ik ben periodes teneergeslagen geweest – vanwege de bijwerkingen en de mentale tol. De afgelopen weken gaat het beter; ik probeer op de leuke dingen te focussen.”

En het vooruitzicht biedt soelaas. “Mijn school heb ik afgerond, ik sta te popelen om verder te studeren. Zeker als dat straks zonder pijn is.” Ze maakte de afgelopen jaren veel gebruik van de rolstoel en elektrische fiets die middels donaties van Paroollezers werden aangeschaft.

“Daardoor miste ik veel minder lessen. En met de rolstoel kon mijn moeder me gemakkelijk ophalen als ik op school een pijnaanval kreeg.” Er bleef destijds zo’n 4000 euro aan donaties over, die zijn in een studiepotje gegaan waar Bouterse te zijner tijd een beroep op kan doen. Waar ze eerst een studie geneeskunde op het oog had, is ze daar na haar langdurige verblijf in het ziekenhuis op teruggekomen. “Ik vroeg me af: wil ik elke dag in deze omgeving zijn? Ik onderzoek andere opties. Gelukkig heb ik nog even.”

De Syrische Tawfik Bako wenste in 2017 een lidmaatschap bij een tennisvereniging zodat hij weer kon sporten én nieuwe mensen kon leren kennen. Hij speelde sindsdien veel potjes, kreeg een vast contract bij de gemeente en kijkt hoopvol naar de toekomst.

Zes jaar geleden zei Tawfik Bako (41) te hopen dat hij over een paar jaar tevreden kon zijn met zichzelf, ‘dat ik hier liefde, vriendschap en respect vind en iets zinvols kan doen’. “Dat heb ik gezegd hè… Nou, ik ben echt wel tevreden ja, en ik voel me ook een stuk beter dan toen.”

Destijds was hij amper anderhalf jaar in Amsterdam. Hij had met pijn in zijn hart afscheid genomen van zijn vertrouwde leven in Syrië. Hij was succesvol strafrechtadvocaat in Damascus, had veel vrienden en zijn familie was binnen handbereik.

De oproep van het Syrische leger bracht zijn vlucht in een stroomversnelling en na twintig hachelijke dagen kwam hij in Nederland terecht. Na een aantal azc’s kreeg hij een verblijfsvergunning en een woning aangeboden. “Ik was best eenzaam, weet ik nog. Het was zoeken, ik wist nog niet of ik mijn werk als advocaat kon oppakken.”

Hij liep mee op een advocatenkantoor gespecialiseerd in migratie- en vreemdelingenrecht. “Een kijkje in de keuken, dat was leuk, maar het werd snel duidelijk dat ik weer de schoolbanken in moest. De wet is zo anders hier, ik zou weer op nul beginnen. Dat wilde ik niet, ik ben geen twintig meer. Dus heb ik de advocatuur vaarwel gezegd.”

Eenzaamheid

Nu werkt hij bij de gemeente Amsterdam als inkomensconsulent. “Een uitdagende en soms lastige baan, want je moet ingewikkelde aanvragen beoordelen, maar ik leer snel en als ik het even niet weet, kan ik mijn collega’s om hulp vragen.”

Vijf maanden geleden kreeg hij een vast contract, daarmee is Bako in de wolken. “De zekerheid die het biedt, is mij veel waard. Veiligheid is erg belangrijk voor mij, en dat ik een goede baan heb, als ambtenaar, daar ben ik tevreden over. Ik ben de gemeente dankbaar voor deze kans.”

Destijds vertelde hij in de krant dat hij graag weer wilde tennissen, maar een lidmaatschap kon hij zich niet veroorloven. Half tennisminnend Amsterdam reageerde, binnen no-time stond Bako op het gravel.

Toen volgde de coronapandemie. “Ik was net bezig een gemeenschap op te bouwen.” De klad kwam erin, Bako heeft niet meer op de baan gestaan. “Te druk, helaas.”

De eenzaamheid is nog niet verdwenen. “Het blijft lastig echt goede contacten op te bouwen. Hollanders zeggen me dat ik initiatief moet tonen, dat doe ik ook, maar tot hechte vriendschappen heeft het nog niet geleid. Amsterdam zit vol vrolijke, gulle mensen, maar iedereen heeft z’n eigen kringetje. Het kost tijd om iets op te bouwen. Ik geef niet op hoor, ik houd vast aan een mooi Nederlands spreekwoord: ‘Waar een wil is, is een weg.’ Ik heb een sterke wil.”