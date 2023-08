Hoe veilig voelen Amsterdamse queers zich? ‘Ik gedraag me voorzichtiger als ik met een jongen zoen’

Lhbtq’s voelen zich onveiliger dan voorheen, op sociale media én op straat. Voorbeelden van scheldpartijen, vernielingen en mishandelingen zijn er legio. Vier Amsterdamse queer personen vertellen over de veiligheid en acceptatie in hun stad.

Wat is het nieuws? Uit diverse onderzoeken rijst het beeld dat het aantal geregistreerde incidenten tegen lhbti’s nagenoeg gelijk is gebleven, maar dat zij zich meer zorgen maken over hun veiligheid en acceptatie. Hoe kan dat? ‘Je kunt het zien als een structureel probleem. Maar geen enkel emancipatieproces verloopt soepel.’

Benjamin Caton (26), werkzaam bij Greenpeace, uit Oost

“Ik voel me fysiek gezien best veilig in de stad, maar ik heb daarbij het geluk dat ik een lange, grote jongen ben. Maar je hebt ook emotionele veiligheid. Dat laat in het centrum, waar veel toeristen zijn, wel te wensen over.”

“Sinds mijn dertiende ben ik uit de kast, vorig jaar had ik voor het eerst een relatie met een vrouw. Toen we midden in de binnenstad zoenden, en er een groep gespierde Oost-Europese mannen langsliep, had ik een instinctieve schrikreactie: we moeten nu stoppen met zoenen! Maar dat hoefde helemaal niet, omdat ik nu met een vrouw was, niet met een man. Toen pas realiseerde ik me hoe voorzichtig ik me telkens gedroeg als ik met een jongen zoende.”

“Wat betreft die emotionele veiligheid, denk ik dat het voor lhbtq’s van kleur nog moeilijker is om zichzelf te zijn: genoeg mensen van kleur hebben moeite met lhbtq’s, en genoeg lhbtq’s met mensen van kleur. Dat is jammer, want ze voeren eigenlijk eenzelfde strijd.”

Beeld Nina Schollaardt

Wat betekent ‘queer’? In dit artikel wordt gesproken over ‘queer’ personen. Dat beslaat personen die niet vallen onder de norm van heteroseksualiteit, maar ook personen die niet cisgender zijn; die voelen zich niet (uitsluitend) thuis in het lichaam waarin zij geboren zijn.

Willemijn van Drie (67), gepensioneerd adviseur, uit Zuid

“Ik heb in 2019 het initiatief genomen voor de regenboogvlaggen op de Churchilllaan. Inmiddels zijn er dit jaar achttien met geweld van de muur gerukt. Soms krijg ik de vraag: moet je ze dan blijven ophangen, als het zoveel reactie uitlokt? Ik zeg dan: we moeten zichtbaar blijven, anders verdwijnen we en moeten we binnenblijven. Hoe minder mensen hand in hand over straat durven lopen, hoe ongewoner het wordt en hoe meer agressie er zal zijn tegenover de mensen die dat wél doen. Ik loop met mijn vrouw hand in hand over straat als we daar zin in hebben.”

“In de jaren tachtig en negentig was er ook ontzettend veel homogeweld, gepleegd door witte heteromannen. Daarna ging het een tijd veel beter en was er veel meer tolerantie. Ik heb het idee dat het geweld nu weer toeneemt. Op camera’s zien we dat allerlei mensen onze vlaggen vernielen: van scholieren tot volwassen, uit de kluiten gewassen mannen.”

“Mijn vrouw is heel bang omdat we een vlag hebben hangen, zij vreest voor een steen door de ruit of erger. Maar ik vind dat we moed moeten tonen. Geweld dat niet direct tegen ons is bedoeld, komt zo heel persoonlijk onze relatie binnen.”

Beeld Nina Schollaardt

Amer Mari (27), kunstenaar, uit Nieuw-West

“Als je op de verkeerde plaats bent, met de verkeerde mensen en op de verkeerde tijd, dan kan er heus wel iets gebeuren. Maar van de week heb ik, als non-binair persoon, nog in een jurk rondgelopen zonder me af te vragen of er iets tegen me zou worden gezegd. Belangrijker voor mijn gevoel van veiligheid is dat er nu veel polarisatie is: we zijn als lhbtq’s meer in de media te zien, en je hoort mensen on- en offline zeggen dat ze de ‘alfabetpolitie’ – zoals ze ons noemen – beu zijn.”

“Daarom is Pride nog altijd nodig: het is natuurlijk ooit begonnen als protest. Het wordt gezien als walhalla of mekka voor feesten, om drugs te gebruiken en naakte mannen te zien, maar dat is niet waar het voor mij om gaat. Ik heb overigens ook het idee dat mensen in de stad in algemene zin minder respect hebben voor elkaar, ik zie bijvoorbeeld in de metro dat mensen sneller agressief worden, of elkaar minder snel helpen.”

Beeld Nina Schollaardt

Jay Muller (29), bokser, uit West

“Ik voel me best veilig, maar dat komt door mijn uiterlijke kenmerken: ik ben breed, kan behoorlijk intimiderend overkomen, en met een bepaald loopje merk ik dat sommige mensen liever een bocht om mij heen maken. Dat is een geluk bij een ongeluk, min of meer. Ik word vaak geprofileerd als grote bruine man, zonder dat ik een trans persoon ben.”

“Mijn partner heeft die uiterlijke kenmerken overigens niet, die is recentelijk nog door kinderen in de metro uitgescholden. Zodra ik met hem loop, zie ik ook dat mensen opeens wel heel raar naar ons kijken, of ons uitschelden. ‘Kankerhomo’s’ hoor je dan, of andere gemene dingen. Dan lopen we niet eens hand in hand, maar gewoon naast elkaar.”

“Als geboren en getogen Amsterdammer vind ik de stad veranderd: vroeger was het meer leven en laten leven, werd je met rust gelaten, al werd je niet serieus genomen. Nu is er meer bekendheid over trans en non-binaire personen, maar heeft iedereen er ook een mening over. Ik weet niet wat ik nou irritanter vind.”

Beeld Nina Schollaardt

