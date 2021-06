Hoe staat de oranjehandel ervoor? ‘Mensen gaan pas pruiken kopen als we de poule doorkomen’

Wendy (l) en Joy Giphart van Dam Feestartikelen. Wendy: ‘Zeven jaar geleden verkochten we alles, als het maar oranje was.’ Beeld Joris van Gennip

Voorlopig is het behelpen met het feesten tijdens het EK voetbal, de eerste wedstrijden zijn alleen thuis een beetje fatsoenlijk te bekijken. Dan kun je maar beter meteen een voetbalmat aanschaffen – een groene loper met witte voetballen, 4,80 meter lang – en precies dat verkopen ze bij Dam Feest­artikelen, voor 14,95 euro.

In hetzelfde schap hangen een arsenaal hoedjes en petten, een plastic leeuwenkop met flinke manen, tuturokjes in oranje en rood-wit-blauw en een oranje bril annex bustehouder met het ­opschrift: ‘Ik ondersteun onze jongens’.

Dam aan de Middenweg, al honderd jaar een familiebedrijf, is in Amsterdam de laatste fysieke winkel met oranje- en andere feestartikelen. “Bijna wel,” zegt Joy Giphart achter de kassa. “Er is er nog een, maar ik zeg niet waar. We zijn wel de grootste. En leukste.”

De handel in oranje spul speelt zich vooral ­online af, wat niet bepaald bijdraagt aan oranje gezelligheid in de stad. Of een enkel schap in een supermarkt moet het voor je doen, tussen de broodafdeling en de stoommaaltijden in de bonus.

Enthousiasteling

Bij Dam hebben ze nog een vrolijke etalage vol slingers, met echte spullen achter echt glas. Klanten zijn er genoeg, maar weinigen van hen zijn oranjeklanten. Ze kopen vooral helium­ballonnen met ‘Hoera, geslaagd!’. Daar is het ook de tijd van het jaar voor.

De handel in oranje moet nog loskomen, al zijn de oranje vlaggen niet aan te slepen. “Zeven jaar geleden verkochten we alles, als het maar oranje was,” zegt Wendy Giphart, die met haar zus Joy al vijftien jaar de winkel bestiert, “maar toen haalden we de halve finale. Nu verkopen we vooral versiering voor thuis. Pas als we de poule doorkomen, gaan mensen kleding en pruiken kopen.”

Wendy kan daar niet op wachten. “Ik hou van oranje, dat zie je wel.” Ze wijst naar haar oranje gelakte nagels, terwijl ze ook een volledig oranje jurk draagt. “Ik hou van verkleden. Ik ben een enthousiasteling.”

Heliumballonnen

De zussen Giphart merken in de winkel dat mensen door corona nu extra veel zin hebben in een feestje. Wendy: “Je zag het al bij het Euro­visie Song­festival. Toen verkochten we veel meer dan ­anders. Mensen willen met het gezin thuis voor de buis iets leuks doen.”

Wel hebben ze veel last van de verkoop in ­supermarkten en warenhuizen. “In die winkels merken ze ook dat het feestgebeuren goed ­verkoopt en tegen die prijzen kunnen wij niet concurreren,” zegt Joy. “Alleen, daar is de voorraad op een gegeven moment op, hier kunnen we bijbestellen.”

Het blijft zonde dat het oranje hierdoor, en door de online handel, uit het winkelstraatbeeld verdwijnt, vinden de zussen. Joy: “Ik koop zelf ook wel eens bij bol.com, dat is toch makkelijk. Gelukkig verkopen wij heliumballonnen. Dat kunnen zij niet.”

Die ballonnen in oranje verkochten ze in betere tijden ook veel aan kroegen. Wendy: “Ik hoor dat ze in België wel grote schermen op de terrassen mogen. Dat kan hier dan toch ook? Dat wil iedereen. En gun ondernemers ook wat.”

Dit is het eerste deel van een serie waarin Hans van der Beek op zoek gaat naar het EK-gevoel in de stad.