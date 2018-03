Hoe schaats je veilig en wat als je door het ijs zakt?

Ook is het slim om altijd met een klein groepje te gaan schaatsen, minimaal met zijn tweeën. Houd tijdens het schaatsen wel voldoende afstand van elkaar en ga altijd achter elkaar aan. Zo zie je beter wat er voor je gebeurt en kan je bij valpartijen altijd nog uitwijken. Laat ook iemand weten waar je gaat schaatsen.



IJspriem

Maar wat als het mis gaat en je in het ijskoude water belandt? "Wanneer je door het ijs zakt, is het vrijwel onmogelijk om er alleen uit te komen zonder veiligheidsset," zegt Kuipers.



Die veiligheidsset bestaat uit ijspriemen en een reddingslijn, waarmee het makkelijker is om jezelf of een ander uit een wak te trekken. Neem ook een fluitje mee zodat je op afstand kan laten weten of je hulp nodig hebt. Bel als je iemand door het ijs ziet zakken altijd 112.



Dezelfde route

Ben je zelf onder het ijs terechtgekomen en ligt er geen sneeuw op het ijs, zwem dan naar de donkere plek. Daar ben je door het ijs gezakt. Ben je onder het ijs gekomen en is het wel besneeuwd, zwem dan juist naar het lichte gedeelte.



"En als het gelukt is om uit het wak te komen, neem dan altijd dezelfde route terug naar de kant. Hiervan weet je zeker dat het veilig is," zegt Kuipers.



Verder raadt de schaatsbond aan alleen op goedgekeurd ijs de ijzers onder te binden. Hier vind je welke natuurijsbanen in de buurt van Amsterdam open zijn.



