Hoe raakten twee zeventigers betrokken bij de moord op een 23-jarige pakketbezorger in Amstelveen?

Twee zeventigers horen woensdag of de rechtbank ze straft voor hun vermoede rol bij de moord op de Syrische pakketbezorger Anas Hajji Abdulsalam (23) in Amstelveen. De wonderlijke achtergronden van de moord kwamen in de strafzaak maar mondjesmaat aan bod. Een reconstructie.

Met een kraanwagen takelt de politie op 12 april 2021 een witte bestelauto weg uit Amsterdam-Noord. Hij wordt naar de afdeling Forensische Opsporing gebracht, de technische recherche. Het is de auto van Anas Hajji Abdulsalam – op 15 juni 1997 geboren in Syrië en met zijn familie naar Nederland gevlucht. Zijn oudere broer heeft hem twee dagen tevoren opgegeven als vermist. Daarbij heeft hij verteld dat Anas eerder een peilbaken onder zijn auto had gevonden. Mede daarom houdt de politie er rekening mee dat de Syrische pakketbezorger uit Amstelveen ontvoerd is.

Gruwelijke vondst

Als de rechercheurs de portieren van de Peugeot openen, doen ze een gruwelijke vondst. In de laadruimte ligt naast wat laatste pakketjes het opgevouwen lichaam van een man. Hij is met meerdere schoten omgebracht. Een duimafdruk van de dode bewijst dat het Anas Hajji Abdulsalam is.

Wanneer de recherche de omgeving van zijn ouderlijk huis in Amstelveen nader onderzoekt, vertelt een medewerker van een nabijgelegen autogarage dat hij enkele dagen eerder een paar kogelhulzen heeft gevonden. Ook zag hij een plasje ‘rode drab’ liggen. Het blijkt bloed van Hajji Abdulsalam, blijkt uit dna-onderzoek. Hij is in Amstelveen doodgeschoten.

In de bestelauto treft de politie ook het peilbaken dat Hajji Abdulsalam eerder onder zijn auto had gevonden. De tracker blijkt te linken aan een telefoon die vlak na de moord door twee oudere mannen is teruggebracht naar een belwinkel in Amsterdam Noord. Dat zijn Lech T. (72) en Zeev J. (73). De twee zeventigers blijken op 4 januari 2021 om een uur ’s nachts samen in een huurauto te zijn gecontroleerd door de politie. Ze stonden vlak bij het ouderlijk huis van het latere slachtoffer.

Lech T. heeft zeker negen auto’s gehuurd in die periode. Als de politie de gps-gegevens van die auto’s natrekt, blijken die allemaal ritten te hebben gemaakt naar plekken waar ook het latere slachtoffer kwam. Ook zijn liefst vijf peilbakens aan het duo te linken. Dat sterkt de politie in het idee dat de twee mannen het latere slachtoffer intensief geobserveerd hebben.

‘Gespot’ voor 3000 euro

Na zijn arrestatie geeft Zeev J. een briefje aan de politie. In een paar zinnen bekent hij dat hij Hajji Abdulsalam heeft geobserveerd, tegen betaling van 3000 euro. De reden van de observatie lag, volgens hem, in iets in de relationele sfeer. Toen hij Hajji Abdulsalam in april 2021 aan het schaduwen was, werd die uit het niets door een voor hem onbekende voorbijganger doodgeschoten, verklaart hij. De schutter zou J. vervolgens, onder bedreiging van een pistool, gedwongen hebben te helpen Hajji Abdulsalams lichaam in diens bestelauto te leggen. Dat zou verklaren waarom zijn dna is gevonden op het lichaam van het slachtoffer.

Lech T. ontkent iedere betrokkenheid bij de moord. Hij geeft toe dat hij auto’s huurde, maar dat was voor bezoekjes aan kringloopwinkels. Als blijkt dat die vanwege de destijds geldende coronamaatregelen gesloten waren, heeft T. geen sluitende verklaring.

Tijdens de strafzaak tegen de twee mannen eiste het Openbaar Ministerie onlangs 14 jaar tegen Lech T. wegens medeplichtigheid aan de moord en 18 jaar wegens medeplegen tegen Zeev J. Woensdag doet de rechtbank uitspraak.

Selmi Konya, een van de advocaten van Lech T., stelt in zijn pleidooi: “Iedereen in de zaal weet wie de opdrachtgever van deze moord is. En daar is niks mee gedaan.”

Dat raakt aan een heikel punt in de zaak. Ondanks de intensieve zoektocht naar de waarheid zijn belangrijke vragen slechts deels of niet beantwoord. De belangrijkste: waarom moest Anas Hajji Abdulsalam dood? Familieleden van het slachtoffer hebben tijdens de rechtszaak gezegd dat het motief waarschijnlijk ligt in eerwraak. De tweede vraag: wie was de opdrachtgever? De derde vraag: hoe raken twee zeventigers betrokken bij de moord op een 23-jarige Syrische vluchteling?

Vervolgens is er nog een vierde, hoogst intrigerende vraag. Wat was de rol van een vermogende Amsterdamse vrijwilliger die op verzoek van de gemeente Amstelveen de voormalig zwager van Hajji Abdulsalam hielp in contacten met bijvoorbeeld instanties, en die uiteindelijk zonder onderpand tonnen aan hem leende?

Dreigementen en stalkgedrag

Terug naar 2013. In dat jaar ontvlucht de vader van Hajji Abdulsalam, via Turkije, de burgeroorlog in Syrië. Hij en zijn vrouw zijn bang dat hun zonen geronseld zullen worden door de rebellen of de verplichte militaire dienst van de regering van dictator Assad zullen moeten vervullen.

Via gezinshereniging volgen al snel zijn zonen en zijn echtgenote. In 2015 volgt zijn dan 19-jarige dochter. Zij is als meerderjarige te oud voor gezinshereniging, maar wordt uitgehuwelijkt aan een Syrische kinderarts uit Aleppo die naar Nederland mag. Eenmaal hier bevalt ze van een zoontje.

In het huwelijk van Hajji Abdulsalams zus en de Syrische arts zijn grote spanningen. De politie moet geregeld naar hun huis in Amstelveen. Na mishandelingen verblijft de zus meermaals in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Als het stel in 2018 scheidt, lijkt de ex dat niet te kunnen verkroppen. Er is sprake van dreigementen en stalkgedrag, ook via e-mail. In een van de mails schrijft de man dat zijn ex zijn doelwit is.

Verschillende familieleden vertellen de politie na de dood van Hajji Abdulsalam dat zijn ex-zwager rond de rechtszaken omtrent de scheiding en het gezag over het zoontje heeft gedreigd dat hij zijn ex en haar broers ‘één voor één zou uitmoorden zodra hij zijn zoon zou hebben’.

De man heeft na de scheiding via kamernet een nieuwe woning betrokken. Die is eigendom van de eerdergenoemde, inmiddels 56-jarige Amsterdamse vrijwilliger. Die helpt de Syriër, naar eigen zeggen op verzoek van de gemeente Amstelveen, met van alles en nog wat. Om taalproblemen uit de weg te ruimen en omdat hij de weg kent in het Nederlandse web van instanties en regelingen. Zo helpt de vrijwilliger hem in contacten met instanties als Jeugdbescherming Regio Amsterdam en het Sociaal team van de gemeente Amstelveen en bij het inschrijven bij de gemeente Amsterdam. Hij helpt de voormalige zwager van Hajji Abdulsalam ook tijdens de procedure over de voogdij van zijn zoontje. Zo betaalt hij zijn advocaat en geeft hij hem zo nu en dan een paar honderd euro.

Vrijwilliger maakt tonnen over

Hajji Abdulsalams zus heeft de Amsterdamse vrijwilliger, samen met haar ex-man, ook gezien bij het blijf-van-mijn-lijfhuis waar ze ondergedoken zat. Stap voor stap gaat de vrijwilliger steeds verder in het helpen van de ex-man. Dat gegeven trekt na de dood van Hajji Abdulsalam de bijzondere aandacht van de recherche.

De verhouding tussen de twee mannen is zo innig dat ten minste één kennis van de Amsterdammer denkt dat zij een liefdesrelatie hebben.

Als Hajji Abdulsalams ex-zwager in de buurt van zijn familie in Dortmund wil gaan studeren omdat Syrische artsen in Duitsland veel meer kansen krijgen dan in Nederland, financiert de Amsterdamse vrijwilliger naar eigen zeggen ook een huis voor hem, voor 89.000 euro. Vervolgens leent hij hem een slordige 130.000 euro om in Turkije of Syrië een bedrijf op te zetten dat CT-scans maakt. Dat geld maakt hij vanaf november 2020 in porties over naar de Duitse rekening van zijn protégé. Zonder onderpand. Vanaf 15 april 2021 – na de dood van Hajji Abdulsalam, merkt de recherche op – stort die in twee maanden tijd 110.000 euro terug onder vermelding van ‘retour lening’.

Op 15 en 18 mei en 1 juli 2021 koopt de Amsterdamse vrijwilliger voor in totaal 137.225 euro aan baren goud bij edelmetalenbedrijf Holland Gold. Hij zal de politie later vertellen dat het gaat om een belegging voor hemzelf, omdat hij geen pensioen heeft.

‘Gedreig van twee kanten’

Nabestaanden van Hajji Abdulsalam zijn bang dat hun ex-zwager ook hun wat zal aandoen, mogelijk met hulp van zijn Amsterdamse vrijwilliger. De politie houdt rekening met het scenario dat de ex-zwager de opdrachtgever is van de moord op Hajji Abdulsalam. Dit omdat hij gedreigd had familieleden van zijn ex te om te brengen.

De recherche vindt echter geen hard bewijs. De ex-zwager noch de Amsterdamse vrijwilliger is aangemerkt als verdachte van de moord op Hajji Abdulsalam. De eerste lijkt in Turkije te verblijven, de tweede is meermaals verhoord als getuige, maar daar bleef het bij. Vandaar dat Het Parool hun namen of andere personalia niet noemt.

De vrijwilliger werpt de suggestie dat hij de ex-zwager middelen heeft gegeven om Hajji Abdulsalam door criminelen te laten vermoorden ver van zich af. Hij zegt dat de dreigementen van twee kanten kwamen en niets te weten van criminele contacten van de ex-zwager. Volgens hem is juist de familie van Hajji Abdulsalam crimineel.

Tot bloedwraak zegt de Amsterdammer zijn beschermeling niet in staat te achten. Hij is er juist van overtuigd dat de man over de scheiding heen is. Naar zijn mening is het conflict opgelost toen de moeder haar zoon meegaf aan de vader, die met hem naar Turkije is gegaan.

De familie van Hajji Abdulsalam geeft echter aan dat het kind is meegegeven omdat de dreiging zo hoog was opgelopen dat ze geen andere keus hadden.

Raadselachtige rode draad

Ook vindt de recherche een link tussen de ex-zwager, de vrijwilliger en de twee mannen die uiteindelijk terecht zullen staan voor hun vermoedde rol bij de moord. Die is te vinden in een Poolse man die een tijd een woning huurde van de vrijwilliger. De Pool stond op zijn beurt weer in verbinding met verdachte Lech T.

Door het bedrijf van die Pool is een keer de energierekening betaald van de woning van Lech T. Saillant detail: dat bedrijf staat ingeschreven op het woonadres van de vrijwilliger; het postadres van het bedrijf is de woning van Lech T. Op de laptop van T. stonden documenten op naam van de Pool en in zijn huis lag zijn visitekaartje.

Meerdere auto’s die Lech T. had gehuurd stopten wekelijks dan wel tweewekelijks in de buurt van het huis van de vrijwilliger.

Het is allemaal indirect bewijs. Vooralsnog lopen de ex-zwager en diens belangenbehartiger als een raadselachtige rode draad door het moorddossier. De man verblijft inmiddels met zijn zoon in Turkije. Of de zaak voor hem of voor anderen ooit nog gevolgen zal krijgen, is zeer de vraag.

