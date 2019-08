Hoe prins Bernhard het slapende Zandvoort wakker kuste

In Zandvoort zijn de voorbereidingen voor de komst van de Formule 1 in volle gang. Zonder prins Bernhard was het niet gelukt, zeggen betrokkenen. Slot van de serie Zandvoort 2020: Van de prins geen kwaad.

Amsterdam en Zandvoort liggen slechts 40 kilometer uit elkaar, maar het zijn twee totaal verschillende werelden als het gaat om de waardering van prins Bernhard. In de hoofdstad kan de pandjesprins weinig goed doen als bebrild symbool van de particuliere veelvraten op de woningmarkt. In Zandvoort wordt Bernhard gezien als de prins die op een mooie dag kwam aanscheuren in een witte sportwagen om het slapende circuit wakker te kussen.

De terugkeer van de Formule 1 wordt algemeen beschouwd als een kunststukje van de prins en zijn partners. Een kunststukje waarmee Bernhard Zandvoort in elk geval voor de komende drie jaar sportief en zakelijk een uitstekende dienst heeft bewezen. Om die reden kreeg een miljoeneninjectie van de badplaats om het evenement in goede banen te leiden zelfs de instemming van GroenLinks, buiten Zandvoort toch bepaald geen partij van autoliefhebbers.

Niet meer happig

Bij de overname van het circuit in 2016 door Chapman Andretti, het bedrijf van Bernhard en Menno de Jong, overheerste de scepsis over de kansen van de onderneming. Ook bij Dirk Buwalda, die bijna veertig jaar actief was als perschef van het circuit. “Ik was een jaar later bij de presentatie van het haalbaarheidsonderzoek,” vertelt de Zandvoorter. “Toen durfde ik voor het eerst te denken dat het misschien wel kans van slagen zou kunnen hebben. Maar dat het gelukt is, blijft onvoorstelbaar.”

Buwalda maakte in de jaren tachtig de laatste Grand Prix mee, en heeft daar weinig goede herinneringen aan. Wat normaal het hoogtepunt van het jaar was voor de perschef, speelde zich in 1985 af in een sfeer van moedeloosheid. “Het was vechten tegen de bierkaai. Er was van alle kanten tegenwerking. Omdat de gemeente als eigenaar het circuit wilde afstoten, werd er niet meer geïnvesteerd. Sponsoren waren ook niet happig meer om geld in het evenement te steken.”

Dat de zware kanonnen volgend jaar toch weer in Zandvoort rijden, is voor een belangrijk deel de verdienste van Bernhard. Buwalda: “Max Verstappen heeft het vuur natuurlijk aangestoken, maar Bernhard heeft als een van de eersten de mogelijkheden gezien. Hij is een ondernemer, en heeft als lid van de koninklijke familie ook de connecties om in het buitenland deuren te openen. Zonder Bernhard was dit allemaal nooit gelukt.”

Voor de 39-jarige prins is het circuit vertrouwd terrein. Buwalda heeft de prins veelvuldig aan het werk gezien, eerst tijdens trainingen om een racelicentie te halen, steevast samen met broer Pieter-Christiaan, later als coureur in de toerwagenklasse. “Een goede middenmoter,” zegt de voormalige perschef diplomatiek. Wel fanatiek: in 2009 kreeg Bernhard een schorsing aan zijn broek na een onbesuisde inhaalactie die resul­teerde in de crash van een tegenstander.

Hippe horecazaak

Met de aankoop van het circuit lijkt Bernhard ook zakelijk een goede deal te hebben gesloten. De belangstelling voor het bijwonen van de Formule 1 is overweldigend en er zijn plannen om naast het circuit een vergadercentrum te openen dat ook de rest van het jaar voor inkomsten moet zorgen. Op het strand heeft de prins al een hippe horecazaak met zwembad. Bernie’s werd kwajongensachtig vernoemd naar Bernie Ecclestone, in 2016 nog eigenaar van de Formule 1.

Veel meer dan de zakelijke perspectieven moet een grote liefde voor de autosport worden gezien als de drijfveer achter de aankoop van het circuit, weet Buwalda. “Natuurlijk is de prins een zakenman, maar dit gaat dieper. Bernhard heeft van meet af aan duidelijk gemaakt dat hij hier een accommodatie wil neerleggen die honderd procent geschikt is voor de top­autosport. Daar heeft hij heel veel voor over. Die liefde voor de autosport heeft hij natuurlijk van zijn opa.”

Want ook Bernhard van Nassau kwam graag naar Zandvoort. Hij was in 1939 aanwezig bij de eerste stratenrace in de badplaats, nog voor in de oorlog het circuit werd aangelegd. In de jaren zestig werd Bernhard de beschermheer van Racing Team Holland, met coureurs als Ben Pon, Rob Slotemaker en Gijs van Lennep. Buwalda: “Bernhard zelf kwam geregeld in een van zijn Ferrari’s naar het circuit. Zijn chauffeur reed van Soestdijk naar Zandvoort, daarna nam de prins het stuur over.”

Stiekem op de duintop

Met de prins kwamen ook de prinsessen mee naar het circuit. Irene liep warm voor de autosport, herinnert Buwalda zich. Van de kleinkinderen spannen Bernhard en Pieter Christiaan de kroon, maar ook Willem-Alexander haalde zijn licentie op Zandvoort. Als de kroonprins zijn rondjes kwam rijden, werd het circuit afgesloten voor het publiek. Als goede perschef belde Buwalda stiekem met De Telegraaf, zodat een fotograaf vanaf een duintop wat mooie plaatjes kon maken.

Dat hetzelfde circuit nu door een andere prins nieuw leven wordt ingeblazen, versterkt de band tussen Zandvoort en de Oranjes. “De man verdient een standbeeld,” zegt directeur Lana Lemmens van Zandvoort Marketing. Buwalda zegt ontzettend veel respect te hebben voor het huzarenstukje van de prins. “Het heeft heel veel in werking gezet. Ik ben samen met een journalist een boek aan het schrijven over de geschiedenis van het circuit. Dat was anders ook niet gebeurd.”