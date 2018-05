Hoe pakken andere steden de worsteling met Airbnb aan?

Londen

Vanaf 2017 is het niet meer mogelijk om een huis via Airbnb meer dan 90 dagen per jaar te verhuren in London. Een vergelijkbaar verbod werd eerder ingevoerd in 2015, maar dit werd structureel overtreden. Met 40.000 aanbieders in de stad is Londen, volgens Airbnb, nummer drie op de lijst grootste Airbnb-steden wereldwijd. Het aantal aanbieders in Londen groeit jaarlijks met 75%. Een overtreding van de limiet van 90 dagen, via andere kanalen zoals Booking.com, kan resulteren in een boete van 22.000 euro.