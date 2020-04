Hoe overleven Amsterdamse verenigingen de coronacrisis?

Vanwege de coronacrisis zien verenigingen zich genoodzaakt hun activiteiten te staken. Sommige vinden tijdelijke oplossingen, zoals online schaakpotjes en debatvlogs. Veel sportclubs kunnen weinig meer dan afwachten.

Sinds 15 maart hebben verenigingen de deuren moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sindsdien moeten ze met creatieve oplossingen komen om hun leden bezig te houden en gerust te stellen. En: om ervoor te zorgen dat leden niet weglopen.

Online alternatieven

Zo organiseert de Nederlandse Debatclub elke zondag een digitale clubavond, vertelt voorzitter Jerry Helmers. Normaal gesproken zouden ze elke eerste maandagavond van de maand bijeenkomen in de StayOkay in Zeeburg, nu geven ze op YouTube opdrachten aan de leden. Zo moeten ze bijvoorbeeld een vlogje opnemen van anderhalve minuut, waarin ze een spreekbeurt houden. “Daar is heel goed op gereageerd,” aldus Helmers.

Ook de Amsterdamse schaakvereniging Espion heeft hun wekelijkse speelavond in verpleeghuis Torendael in de Rivierenbuurt moeten inruilen voor een digitaal potje schaken. Ongeveer de helft van de zeventig leden doet hieraan mee, vertelt voorzitter Ric Wieringa aan de telefoon. “Als je een paar weken niet schaakt, ben je al uit vorm. Je moet het blijven doen.”

De Amsterdamse Bridge Academie Club probeert nu ook de speelavonden online te organiseren, maar de online bridgeorganisaties zijn dermate overbelast dat dit nog even kan duren, aldus voorzitter Palmyra Bakker.

Sportverenigingen liggen stil

Waar schaken en debatteren nog op afstand kan, is de situatie voor andere verenigingen minder positief. Bij voetbalvereniging WV-HEDW in Oost ligt alles stil. “We kunnen niet zo veel, behalve misschien voorbereiden op het volgende seizoen,” aldus voorzitter Ronald Nijsen. Alle velden zijn afgesloten, niemand kan erop.

Hetzelfde geldt voor tafeltennisvereniging Amsterdam ’78 in De Baarsjes. Voorzitter Gijs Velema geeft aan dat de vereniging nu veel inkomsten misloopt, terwijl de vaste lasten zoals de huur gewoon doorlopen. Gelukkig hebben nog weinig leden hun lidmaatschap opgezegd, maar als de ‘intelligente lockdown’ nog lang gaat duren kan dat alsnog gebeuren. Velema zou de leden niets kwalijk nemen: “We hebben begrip voor hun situatie.”

Om het verlies van inkomsten te compenseren is de vereniging met een creatieve oplossing gekomen. Zo vragen ze de leden om een T-shirt te kopen met het nieuwe logo, à veertig euro per stuk, of door een paar nieuwe pingpongballetjes te kopen (2,50 euro per stuk). “Je moet wat.”

Gewoon blijven betalen

Bij de meeste clubs en verenigingen loopt de contributie gewoon door en weinig leden zeggen hun lidmaatschap op. “We incasseren wel iets later, maar we gaan het wel doen,” zegt voorzitter Dick Jansen van Tennis Club Amsterdam. “Mochten de kosten voor ons uiteindelijk lager zijn, bijvoorbeeld omdat we geen huur hoeven te betalen, dan verrekenen we dit in 2021.”

De Nederlandse Debatclub daarentegen heeft alle lidmaatschappen opgeschort. “We laten de leden niet de dupe zijn van deze ellende,” vertelt Helmers. “Als Rutte zegt dat we nog langer moeten wachten, dan schorten we gewoon nog langer op.” Ook dansvereniging Gel in West vraagt voorlopig geen contributie.

1,5 metersamenleving?

Maar mocht Nederland lange tijd veranderen in een 1,5 metersamenleving, zoals Rutte het afgelopen dinsdag verwoordde, dan is het nog maar de vraag of de verenigingen hun activiteiten kunnen blijven organiseren. Geen van de clubs ziet dit als reëele optie. Zo is bridgen lastig vanwege het uitwisselen van de kaarten, moet tennissers dezelfde bal aanraken en raken mensen uitgekeken op debatteren zonder elkaar in de ogen te kunnen kijken.

“Een ding is helder: als anderhalve meter afstand houden de norm wordt, kun je geen voetbalclub in leven houden,” aldus Nijsen van voetbalvereniging WV-HEDW. Hij hoopt met name dat de gemeente Amsterdam de komende tijd niet de huur gaat innen. “Ik vrees dat dat de genadeklap zou zijn voor de voetbalclubs.”

Sociaal gemis

Maar hoe het in de toekomst ook gaat lopen, het merendeel van de verenigingen benadrukt vooral de sociale functie die ze normaal gesproken vervullen. Zo heeft het Amsterdams Opera Koor leden die al dertig jaar wekelijks repeteren, ‘die missen de avond en elkaar enorm’, vertelt voorzitter Odette van Engelen. Het bestuur heeft nu veel telefonisch contact met de leden, om zo toch het ‘vuurtje warm te houden’.

Ook Velement, van de tafeltennisvereniging, vertelt dat de vereniging voor veel mensen een tweede huiskamer is. “Ze komen een biertje drinken, of een beetje rondhangen. Die mensen kunnen niet een week zonder tafeltennis, laat staan een paar maanden.”