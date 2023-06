Hoe nu verder in Zuidoost zonder boegbeeld Saundra Williams?

Het gaat in de krant geregeld over weglekkend vertrouwen in de overheid en afhakende inwoners, maar intussen geven elke dag Amsterdammers de overheid weer hun vertrouwen, tijd en energie. Ook op plekken waar mensen lang verwaarloosd zijn.

Des te groter is dan de teleurstelling als zo’n Amsterdammer onverwacht besluit te stoppen. Saundra Williams, programmadirecteur Masterplan Zuidoost, nam vorige week donderdag op een emotionele besloten bijeenkomst afscheid van de gemeenschap waarmee zij de afgelopen tweeënhalf jaar werkte aan het Masterplan Zuidoost.

Haar taak was alle partners van de zogenoemde alliantie (van bewoners tot politie, woningcorporatie en gemeente) te laten samenwerken om voor doorbraken te zorgen. Het idee is om met flinke investeringen en buiten de stroperige ambtelijke structuren om alles op alles te zetten om hardnekkige problemen als armoede, schooluitval en criminaliteit in het stadsdeel aan te pakken.

Op de besloten bijeenkomst sprak Williams haar trots uit over hoe iedereen in de gemeenschap zich inzet, maar vertelde ze ook over de belemmeringen waar ze tegenaan liep. Te vaak botsen pogingen om het anders te doen met ‘het systeem’. Het sluit aan bij vaker gehoorde kritiek dat sommige ambtenaren het lastig vinden regie uit handen te geven.

Haar vertrek overviel velen, inclusief het stadsbestuur. Daar kwam vanuit wethouder Moorman (Masterplan Zuidoost) en stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing in allerijl een zorgvuldig geformuleerde raadsbrief vol omfloerste, afgestemde taal. ‘Een nieuwe fase breekt aan’, ‘iets anders is nodig’, vooral ‘in de organisatorische kant’.

Subtiel werd gehint op de op de achtergrond spelende spanningen. Er waren schurende gesprekken geweest, Williams had ‘een spiegel voorgehouden’ en lessen zijn geleerd. Vrij vertaald: onvrede in de tent, met name rond de vraag wie nu eigenlijk waar over gaat.

Bij een eerdere commissievergadering die week, nog onwetend over het vertrek van Williams, was ook door politici gewezen op de onduidelijkheid rond rollen tussen alle betrokken partners. Moorman en collega-wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering) spraken toen van ‘ongemak dat hoort bij een cultuurverandering die met vallen en opstaan gaat’.

Dat zal best, maar intussen heeft het vertrek van Williams het pril opgebouwde vertrouwen in Zuidoost een harde klap gegeven. Zij wist als geen ander mensen die af dreigden te haken vierkant achter het masterplan te krijgen, kwam op voor de positie van bewoners én was een brug tussen hen en het systeem. Gevreesd wordt dat met haar vertrek het masterplan minder van de gemeenschap wordt.

Een week later is het stof nog niet neergedaald. Duidelijk is dat het een hele klus wordt een opvolger te vinden die gesteund wordt door de gemeenschap en sterk genoeg is staande te blijven tussen alle belangen.

En nog een voorbeeldfiguur uit Zuidoost die na een paar jaar afscheid moet nemen? Dat kan Zuidoost, maar zeker ook het stadsbestuur, zich niet veroorloven.

