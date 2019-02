Hoe Noah de angst voor de buitenwereld overwon

Al sinds zijn vroege kinderjaren is Noah Glimmerveen (21) in botsing met de wereld. In de kinderwagen was het de wind, waar hij zijn handjes naartoe strekte om die tegen te houden. En later het gezicht van zijn moeder, waar hij zijn vingers over liet glijden. "Ben je boos?" vroeg hij, als zijn vinger over de denkrimpel tussen Mirjams wenkbrauwen voelde.



En weer later, toen hij met Roger en Mirjam op de voorste rij bij een cabaretvoorstelling zat en de cabaretier hem aansprak.