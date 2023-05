Hoe moet het nu verder met het afvalenergiebedrijf?

Na het stuklopen van de overname door de Rotterdams-Chinese afvalverwerker AVR is het nog maar vier jaar geleden bij de rand van de afgrond weggetrokken afvalenergiebedrijf AEB terug bij af. Hoe nu verder?

Eind goed, al goed. Dat was de bijna hoorbare verzuchting die klonk toen de gemeente Amsterdam, de enige aandeelhouder, eind 2021 een koper had gevonden voor het in de jaren daarvoor wankelende AEB. Het Rotterdams-Chinese AVR wilde 450 miljoen euro betalen voor het Amsterdamse afvalenergiebedrijf.

Die deal kan nu echter de prullenbak in. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de overname namelijk verboden. De mededingingsautoriteit is tot de conclusie gekomen dat de nieuwe combinatie ‘te machtig’ zou worden op de afvalmarkt.

Miljoenensteun

Voor Amsterdam en AEB was het dinsdag een lelijke streep door de rekening. Eind 2021 lonkte een frisse start nadat AEB in de zomer van 2019 in de grootst mogelijke problemen was gekomen toen hele afvalovens plotsklaps stilgelegd moesten worden vanwege hardnekkige storingen en verwaarloosd onderhoud. Dankzij miljoenensteun van de gemeente ging het bedrijf niet failliet. Twee jaar later werd de gemeente Amsterdam het met AVR eens over een overname.

Het vroegere afvalbedrijf van de gemeente Rotterdam leek een passende, duurzame match voor AEB. Bij AVR, dat is overgenomen door het Chinese Cheung Kong, is de afvalverbranding net als bij AEB de energiebron voor aardgasvrije warmtenetten. Verder heeft AVR eveneens een scheidingsinstallatie die grondstoffen terugwint uit het huisvuil. Ten slotte heeft AVR al ervaring met het afvangen van CO 2 die vrijkomt bij de vuilverbranding in de afvalovens, iets waar AEB ook vergevorderde plannen voor heeft.

De combinatie was misschien ook wel te mooi om waar te zijn. Al een jaar geleden trapte ACM op de rem met de aankondiging dat extra onderzoek nodig was. Maandag kwam de mededingingsautoriteit tot de conclusie dat er na een overname van AEB door AVR er in Nederland te weinig concurrentie overblijft. Daardoor zouden er hogere prijzen voor de verwerking van zowel huisvuil als ‘licht verontreinigd gevaarlijk afval’ in het verschiet liggen. Vooral in de Randstad zouden gemeenten er niet aan ontkomen die prijsverhoging door te berekenen aan hun inwoners via een hogere afvalstoffenheffing.

Het rijk alleen

Tot ergernis van AVR en de gemeente Amsterdam oordeelt de ACM dat de afvalmarkt sterk regionaal georiënteerd is. Op het eerste gezicht is dat een merkwaardige conclusie nu 30 procent van het afval dat AEB verbrandt uit het buitenland komt – met zelfs twee keer per week een trein helemaal uit Rome. De ACM heeft het echter zelf kunnen vaststellen bij de aanbestedingen van gemeenten uit de Randstad de afgelopen jaren: AEB en AVR hadden het rijk alleen. Afvalverbranders van elders in het land dongen niet eens mee of wisten zich kansloos vanwege de hoge transportkosten.

AVR en de gemeente Amsterdam gaven hoog op van de progressie die de nieuwe combinatie kon maken op het gebied van duurzaamheid, maar daarmee brachten ze de ACM niet op andere gedachten. De afvalbranche wacht strengere milieu-eisen en ook gemeenten zullen daarop aandringen in nieuwe aanbestedingen. “Al het afval zal uiteindelijk duurzamer verwerkt worden,” concludeert een woordvoerder van de ACM. “Daar hoef je niet voor te fuseren.”

Alles is nog mogelijk

Met het verbod van de overname is AEB terug bij af. Amsterdam staat voor de vraag wat het wil met zijn afvalenergiebedrijf. Het is niet uitgesloten dat het uiteindelijk toch onder de vleugels van de gemeente blijft. Voor wethouder Reinier van Dantzig liggen alle mogelijkheden open, zegt hij. Dat klinkt verstandig. In de raadsenquête die volgde op het bijna-omvallen van AEB bleek al dat de gemeenteraad in de stress van 2019 volautomatisch aanstuurde op verkoop van AEB zonder stil te staan bij eventuele alternatieven.

Een nieuwe koper is ook niet zomaar gevonden. AVR kwam pas na een maandenlang verkoopproces als winnaar uit de bus en daarop volgde dus nog een beoordeling door de ACM die meer dan een jaar op zich heeft laten wachten. Al die tijd draaide de wereld voor AEB gewoon door.

De problemen uit 2019 lijken onder controle. Eind vorig jaar verzekerde AEB zich van een miljoenensubsidie van de rijksoverheid om CO 2 op te slaan onder de bodem van de Noordzee, met steun van de gemeente.

Toch dringt AEB er bij de gemeente op aan snel duidelijkheid te geven over de toekomst van het bedrijf. Het personeel verkeert al anderhalf jaar in onzekerheid, legt een woordvoerder uit. Van Dantzig schrijft aan de gemeenteraad dat het stadsbestuur binnen enkele weken komt met een besluit over de toekomst van AEB.