Hoe moet de tramlijn tussen Zuid en Uithoorn gaan heten?

Het is aan de inwoners van Amstelveen, Uithoorn en Amsterdam om middels een stem de tramlijn een naam te geven. De keuze is uit vijf namen: Amstellandtram, Legmeerlijn, Poldertram, ViaVeenlijn en Amsteltram.



Belangstellenden kunnen online hun stem uitbrengen of in het bezoekerscentrum van Amstelveen of het gemeentehuis van Uithoorn. Stemmen kan tot 14 april.



Het duurt overigens nog wel even voordat de eventuele Legmeerlijn of de Poldertram gaat rijden. In de planning zoals die er nu uitziet, is tramlijn 51 pas in 2020 omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding. Pas daarna wordt de lijn doorgetrokken naar Uithoorn. Voor die realisatie is nog geen datum gekozen.