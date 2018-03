Hoe maakte Frank B. 'fiscale wereldburgers' van dj's?

Als dj Headhunterz brengt Willem Rebergen (32) menigten over de hele wereld in vervoering. Met zijn hardstyle, keiharde elektronische dansmuziek met stampende beats, geeft hij wereldwijd honderden optredens per jaar.



Een clubavond in Ibiza, een festival in Tokio, een privéfeestje in Istanboel en tussendoor nummers opnemen in de studio in Los Angeles.



Voor zijn diensten krijgt Rebergen, geboren in Veenendaal, een vorstelijk gage: dj's van zijn statuur krijgen tot tienduizenden euro's voor een avondje draaien.