Hoe les over beleggen jongeren moet wijzen op de gevaren van crypto: ‘De koers kan ook dalen’

Aangemoedigd door ‘finfluencers’ handelen jongeren steeds vaker in crypto. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor de gevaren en legt het verschil tussen beleggen en speculeren uit in gastlessen op het mbo.

‘Ik vind het belangrijk om veel geld te hebben’ is de eerste stelling van een lesje beleggen op het ROC TOP in Nieuw-West. “Geld kan alles wel makkelijker maken,” reageert een student direct.

In de gastles, verzorgd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), staat het verschil tussen beleggen en speculeren centraal. Teun van der Velden, manager bij de AFM, geeft de les en merkt dat jongeren steeds vroeger beginnen met beleggen. “Je merkt dat ze gevoelig zijn voor snel geld verdienen en de drempel om te gaan beleggen ligt steeds lager.” Dan doelt Van der Velden op de handel in digitale cryptovaluta.

Van der Velden probeert samen met zijn collega Chantal den Blanken jongeren uit te leggen wat het verschil is tussen veilig beleggen op de lange termijn en risicovol speculeren op de korte termijn. “Speculeren gaat richting gokken, vandaar dat crypto daar onder valt.”

Finfluencers

Student Sohaib belegt in crypto en ziet het heel anders. “Als ik geld nodig heb voor bijvoorbeeld vakantie, knal ik er 500 euro op en dan heb ik na een half jaar genoeg.” “Waarom zou je dat risico lopen?” reageert Valerio. “De koers kan ook dalen.”

Tijdens de les komt een voorbeeld van een ‘finfluencer’ (financiële influencer) voorbij die op sociale media tips geeft over beleggen en crypto. Volgens de AFM prijzen finfluencers vaak risicovolle producten aan.

“Finfluencers zijn niet per se slecht, want ze geven snel en toegankelijke informatie,” zegt Van der Velden. Hij vindt wel dat jongeren moeten nadenken over het belang dat de influencer heeft bij het geven van de informatie. “Het is zorgelijk als je op de korte of lange termijn rijk wil worden met crypto.” De AFM raadt het beleggen in digitale munten dan ook af.

Toezicht

De cryptomarkt valt nog niet onder het toezicht van de AFM, wat betekent dat de aanbieders niet gecontroleerd worden. Daar wordt wel aan gewerkt. Naar verwachting komt een deel van de markt rond 2024 onder toezicht te staan. Tot die tijd is de consument niet beschermd en wordt geadviseerd om je goed te verdiepen voordat je begint met handelen. Ook beleggen met geleend geld, zoals je studiefinanciering, vindt de AFM geen goed idee.

“Crypto is geld van de mens,” zegt Sohaib, die in de cryptomunt Shiba belegt. “Ik ben gewoon begonnen en door ervaring weet ik nu wat ik doe.” Anwar vindt de les minder interessant. “Dit is de eerste keer dat ik ervan hoor, maar het boeit me eigenlijk niet. Ik spaar wel, maar beleggen en speculeren ga ik niet doen.”

Risico's

Een student vraagt waarom er zoveel gefraudeerd wordt met crypto. Van der Velden is blij dat deze vraag wordt gesteld. “Ze denken er dus wel over na. Dat is hoopgevend.” Crypto’s zijn namelijk kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie. “Aandelen zijn zwaar gereguleerd en daar gaat alsnog soms wat mis. Crypto wordt nog helemaal niet gereguleerd.”

De laatste vraag die gesteld wordt door Van der Velden en Den Blanken is wat je zou doen als je geldproblemen hebt. ‘Het voor mezelf houden,’ is het antwoord dat alle studenten geven. “Wat heeft iemand anders met mijn problemen te maken?” wordt geroepen. En: “Wat kunnen jullie doen?” “De AFM kan advies geven,” reageert Den Blanken. Gelach gaat door de klas. Een student: “Ik ga rijk worden, ik krijg advies.”

Na de les weet Valerio niet helemaal wat hij ervan moet denken. “Ik vond het wel interessant, maar begreep er eigenlijk niks van.” Hij wordt opgeleid tot verkoper. “Ik ben liever daar mee bezig dan met beleggen. Sparen doe ik trouwens wel.”