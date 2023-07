Hoe lees je de informatie van een bord dat achter een paal staat?

Handig, zo’n informatiebord dat je niet kunt lezen. Beeld Koosje Koolbergen

Amsterdammers en fietsenkelders vormen een ingewikkelde combinatie. Want Amsterdammers zijn knurften en Amsterdammers die fietsen parkeren knurften in het kwadraat. Fietsparkeren – alleen het woord al dekt volgens hen de lading niet – is iets waar je niet moeilijk over moet doen: die fiets kun je toch gewoon achterlaten bij de voordeur, of dat nou de voordeur is van je huis, de Albert Heijn of een centraal station? Alles wat meer moeite kost dan die inspanning wordt al snel beschouwd als verspilde moeite.

Tegelijk is er ook met fietsenkelders niet zelden van alles mis. Te ver van die voordeur, te steile of juist te luie trappen, te veel administratieve rompslomp: het is niet goed of het deugt niet. Neem die fietsenkelderflop bij de OBA: unheimisch en slecht bereikbaar, een dieptepunt qua fietsparkeerbeleving.

Maar zoals voor auto’s geldt dat ongebreidelde groei niet houdbaar is, zo geldt dat net zozeer voor stilstaande fietsen: als iedereen dat ding maar neerzet waar-ie wil, kan de stad op sommige plekken letterlijk onbegaanbaar worden. Een betere match tussen fietsenkelders en fietsers is dus belangrijk en met de nieuwe kelder aan de achterkant van CS lijkt wat dat betreft aan alle voorwaarden voor optimaal gebruik te zijn voldaan. Het is een waar fietsparkeerpaleisje: licht, ruim en praktisch. En de in- en uitgangen zijn min of meer ideaal gepositioneerd aan de kopse kanten van langwerpige betonnen bak, half onder het water van het IJ.

Verstopt

Aan alles lijkt te zijn gedacht. Nultolerantiehandhaving bovengronds, verleidelijk voor fietsers ondergronds. Maar precies halverwege gaat het toch een beetje mis. De dagelijkse gebruiker zal er geen last van hebben, maar de incidentele parkeerder die geen idee heeft van hoe en wat zal misschien alleen maar met de nodige moeite de toegangen tot de kelder kunnen vinden: de bewegwijzering is verstopt.

Schrijft lezer Albert Dijkstra aan de krant. ‘Ter hoogte van het fietspad achter CS staan twee zuilen (west- en oostkant) met info over fietsgarage en aantal beschikbare plaatsen. Opmerkelijk dat de zuilen zo zijn geplaatst dat de stalen dakbogen het zicht aan één kant van beide infozuilen helemaal ontnemen voor fietsers die daar zouden willen stallen. Blijft verbazingwekkend zulke fouten.’ Kan dat nou niet anders vraagt Kan dat nou niet anders zich met lezer Dijkstra af.

Reactie gemeente Amsterdammers kunnen er als de kippen bij zijn om te schamperen over fouten van gemeentewege, maar dat hoor je de woordvoerder van dienst natuurlijk niet zeggen. En ze denkt het ook niet, laat dat duidelijk zijn. Sterker nog: de woordvoerder moet eerst hard lachen en noemt, in lijn met de verslaggever, de wonderlijke plaatsing van de paal een beetje suf. Maar al snel herpakt ze zich: het gezonde verstand neemt de overhand. Die houding heeft te maken met de rijrichting van de meeste fietsers, zegt de woordvoerder. “Je komt vanaf de westzijde aangereden en dan is dit bord prima zichtbaar. Ook hebben we een ingang aan de oostzijde. Daar staat ook een goed zichtbaar bord.” Conclusie: deze infozuilen hebben een voor- én een achterkant waarvan er maar één wordt gebruikt, dat had dus anders gekund. Maar strikt noodzakelijk is het niet.

Heeft u een voorbeeld van een miskleun of ondoorgrondelijke ingreep in de stad? Mail het onderwerp naar anders@parool.nl.