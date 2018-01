Hoe land je als piloot in deze heftige storm?

Bij opstijgen gebeurt het omgekeerde. Piloten sturen tegen de wind in, zodat ze de vleugels recht kunnen houden. Zodra het vliegtuig los is van de grond, hangen ze de neus in de wind waardoor deze opzij wordt geblazen en het vliegtuig netjes in het verlengde van de baan opstijgt.



Zijwind

Volgens Joost van Doesburg van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) vallen de problemen op Schiphol relatief mee, omdat het vliegveld slim gebouwd is.



"Het grootste probleem bij opstijgen en landen in de storm is de zijwind. De bedenker van Schiphol heeft ervoor gezorgd dat de landingsbanen in de meest voorkomende windrichtingen zijn gebouwd, waardoor er nu banen kan worden gevlogen waar de wind recht op staat, in plaats van schuin."



Wel moeten piloten volgens Van Doesburg een stuk alerter zijn. "Maar dit soort omstandigheden zijn ook gewoon onderdeel van de opleiding, dus dat moeten ze gewoon kunnen."



