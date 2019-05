Hoe krijg je Amsterdam twee minuten stil?

Het Nationaal en Amsterdamse Comité 4 en 5 mei en ook Amsterdam Marketing doen verschillende pogingen om ook de toeristen stil te krijgen. Zo is veel informatie rond 4 en 5 mei ook in het Engels verkrijgbaar, bijvoorbeeld op populaire toeristensite Iamsterdam, Facebook en Twitter.



Het comité en Koninklijke Horeca Nederland verspreidden flyers in verschillende talen en personeel van hotels en musea wijst toeristen erop dat het om acht uur 's avonds stil is in Amsterdam.



Dan is er natuurlijk nog het verkeer in de stad, dat eigenlijk nooit stil is. Toch zullen trams, bussen en pontjes van het GVB zoals elk jaar even stil gaan staan op hun route, of wat later vertrekken. Ook alle treinen van de NS zullen zoals gebruikelijk even stil staan en vertrekkende treinen moeten even wachten op groen licht. De conducteur roept om dat het acht uur wordt.