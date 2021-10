Hoe kom je zondag tijdens de marathon de stad door?

Het parcours van de marathon voert onder meer langs het Rijksmuseum. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dranghekken, een juichende menigte, bezwete atleten. Dit weekend is de stad niet alleen het toneel voor feestende ADE-bezoekers, ook de Amsterdam Marathon van organisator Le Champion vindt weer plaats. Ruim 31.000 atleten verschijnen dit jaar aan de start van de barre tocht. Dat zorgt voor nogal wat oponthoud voor Amsterdammers die zich door de stad proberen te bewegen. Parkeren is lastig, trams rijden niet en veel straten worden afgesloten.

Automobilisten

De hinder begint op zaterdagavond: vanaf 23.00 uur geldt een parkeerverbod op de straten waar wordt hardgelopen (voor de route, zie de kaart hieronder). Pas als alle hekken zijn weggehaald, waarschijnlijk op zondagmiddag rond 17.00 uur, kan parkeren weer langs de route.

Houd vooral rekening met hinder in de zuid- en oostkant van de stad. Onder andere de Stadionweg, Overtoom, Stadhouderskade, Van der Madeweg en de Molukkenstraat zijn zondag afgesloten. Op drie plekken kunnen auto’s het parcours oversteken: de Van Baerlestraat, Wibautstraat en Van der Madeweg.

Voetgangers/fietsers

Voor Amsterdammers te voet of te fiets zijn op meerdere plekken oversteekplaatsen. Die vind je hier:

Zuid en Centrum

- Stadionplein

- Amstelveenseweg (bij de Koninginneweg)

- Museumplein

- Stadhouderskade (kruising Van Woustraat)

Oost

- Mauritskade (bij het Tropenmuseum)

- Zeeburgerdijk

- Molukkenstraat (kruising Insulindeweg)

- Hugo de Vrieslaan (bij Park Frankendael)

Openbaar vervoer

Veel tram- en buslijnen rijden tot 18:00 via een omleiding, kortere route of helemaal niet.

- Tram 5, 14 en 24 rijden niet.

- Tram 1, 2, 3, 4, 12 en 19 rijden via een omleiding of kortere route.

- Bus 65 rijdt niet.

- Bus 15, 22, 37, 40, 41 en 62 rijden via een omleiding of kortere route.