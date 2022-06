Hoe Keti Koti groot werd in Amsterdam

Keti Koti is niet meer weer weg te denken uit Amsterdam. Ook dit jaar komen op 1 juli veel Amsterdammers naar het Oosterpark om de vrijheid te vieren en stil te staan bij het slavernijverleden. Hoe is deze viering tot stand gekomen? En waarom is juist het Oosterpark de aangewezen plek voor deze dag?

In deze aflevering van Amsterdam wereldstad, een podcast van Het Parool, blikt presentator Lorianne van Gelder samen met Paroolverslaggever Patrick Meershoek en Ivette Forster, drijvende kracht achter het Keti Koti festival, terug op de ontstaansgeschiedenis van de herdenking, die zelden geruisloos voorbij gaat.

Dat begon al bij de eerste editie, vertelt Meershoek, dit jaar precies twintig jaar geleden. “Het was een hele spannende tijd in Nederland, twee maanden eerder was Pim Fortuyn vermoord. De onthulling van het slavernijmonument ging door, in aanwezigheid van toenmalig koningin Beatrix. Dus er waren extreme veiligheidsmaatregelen genomen.”

Die veiligheidsmaatregelen hielden onder meer in dat er rondom het monument hekken werden neergezet, die stuk voor stuk waren voorzien van ondoorzichtig landbouwplastic. Terwijl de ‘bobo’s’ toekeken hoe het herdenkingsmonument werd onthuld, werden de mensen voor wie het monument bedoeld was buiten de hekken gehouden. Meershoek: “Achteraf kun je dat een enorme blunder noemen.”

De ‘valse start' van de herdenking werkte nog jarenlang na, zegt Forster. “Veel mensen uit de gemeenschap dachten: laat maar zitten die officiële herdenking, we doen het zelf wel.”

Rita Verdonk

Uiteindelijk werd de vertrouwensbreuk hersteld. De afgelopen jaren groeide het aantal bezoekers van de herdenking en de bijbehorende festiviteiten gestaag. Toch is een escalatie nooit ver weg. Zo werd het podium tijdens de herdenking meermaals bestormd door activisten en moest toenmalig minister Rita Verdonk eens vluchten naar het OLVG-ziekenhuis, toen ze namens het kabinet de herdenkingsdienst bijwoonde.

Wat daar precies aan voorafging en waarom ook de editie van 2023 een gedenkwaardige belooft te worden, hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: