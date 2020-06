Hoe kansrijk is het nieuwe IJ-advies?

Het advies over de bruggen over het IJ kan rekenen op bijval, maar roept ook vragen op. Kan Amsterdam dit wel betalen? En hoe serieus moeten we deze commissie nemen? Het antwoord: heel serieus.

Het advies van de commissie onder leiding van de Belgische hoogleraar Alexander D’Hooghe dat vrijdag naar buiten kwam heet ‘Genereus verbonden’ en dat is geen woord te veel gezegd. Als het aan de commissie ligt, krijgt Amsterdam twee bruggen over het IJ, een voetgangerstunnel achter CS, een brug tussen het KNSM-eiland en winkelcentrum Brazilië, plus nog een aantal pontjes. O ja, de Amsterdamsebrug moet ook nog breder. Het kan niet op.

Volgens D’Hooghe is het een totaalpakket: het is niet de bedoeling dat de gemeente de ene brug wel bouwt maar de andere niet. Want, zo zegt de commissie, Amsterdam heeft alle verbindingen nodig om de groei van de bevolking en de verkeersdrukte in goede banen te leiden.

Dit is niet het eerste plan voor een brug. Het vorige college presenteerde vol enthousiasme plannen voor de Javabrug plus een brug vanaf het Stenen Hoofd naar Noord. Die liggen inmiddels in de prullenbak. Kan dat ook gebeuren met het advies van D’Hooghe?

Scheepvaart

Er is een belangrijk verschil. Dit advies is bijzonder zwaarwegend. Bij de Javabrug opereerde de gemeente in haar eentje en dat leidde tot een fikse ruzie met het ministerie van Infrastructuur en met de provincie, die niets zagen in de plannen vanwege nautische bezwaren: de brug zou de scheepvaart over het IJ blokkeren.

Inmiddels trekt Amsterdam op met het rijk. De adviescommissie van D’Hooghe is namelijk in het leven geroepen door de gemeente én het ministerie van Infrastructuur, om de impasse te doorbreken.

De tegenstander van toen is nu een bondgenoot en dit zorgt voor een groot draagvlak. Dat is weer belangrijk voor de slagingskans. Bovendien heeft de commissie in haar advies rekening gehouden met de belangen van beide partijen: een verbinding die de groei van de stad faciliteert, maar niet de scheepvaart blokkeert. Dit maakt het voor zowel het ministerie als de gemeente buitengewoon moeilijk om dit advies met goed fatsoen aan de kant te schuiven.

Bovendien hebben beide partijen de intentie uitgesproken om een brug of tunnel te realiseren. De gemeente hoopt dit najaar met het rijk afspraken te kunnen maken over het vervolg.

Beroep op de regio

De kosten zouden een obstakel kunnen zijn, zeker in deze crisistijd. Amsterdam zal ongetwijfeld weer een beroep doen op de Vervoer­regio, een samenwerkingsverband van vijftien buurgemeenten op het gebied van verkeer en vervoer. Dat was bij de Javabrug succesvol: die zou ongeveer 200 miljoen kosten, waarvan een derde voor rekening van de Vervoerregio zou komen.

Dat is logisch, want ook forenzen uit, pak hem beet, Landsmeer, Oostzaan, Zaanstad en Purmerend hebben baat bij een snelle verbinding over het IJ. Amsterdam zal ook proberen munt te slaan uit de herwonnen vriendschap met het ministerie. Een gezamenlijke opdracht aan een adviescommissie is leuk, een gezamenlijke investering zou nog leuker zijn.