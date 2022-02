Hoe kan het toch dat sommige huizen áltijd last hebben van schimmel?

Ventileren, ventileren is het mantra bij schimmel in woningen. Maar soms ligt de oorzaak bij koudebruggen: koele plekken op muren en plafonds die vocht blijven aantrekken.

Met de ventilatie in deze woning lijkt niets mis te zijn. De roosters staan open, de ramen kunnen kiepen en de bewoners zijn zich inmiddels zéér bewust van het belang van frisse lucht. En toch duiken op allerlei plekken in dit huis in de Waterlandpleinbuurt in Noord lelijke schimmelplekken op.

Opvallend: de muren en het plafond zijn op veel plekken helemaal niet beschimmeld. De zwarte aanslag concentreert zich duidelijk op een aantal plaatsen. Op het plafond bijvoorbeeld, vlak voor het ventilatierooster dat continu wijd open staat.

Bewonersconsulent Ayelt de Wit van de stichting !Woon, die door de huurders is ingeschakeld, richt zijn warmtebeeldcamera op de hoek van het plafond in de keuken. Precies op de plekken waar de schimmel welig tiert, licht zijn schermpje blauw op: het plafond is hier koud, aanmerkelijk kouder dan twintig centimeter ernaast, waar het schermpje gele en rode tinten weergeeft.

Regenwater door de woning

Wanneer De Wit zijn meter een kwartslag draait, wordt het contrast nog groter. Hij mikt op een buis die van boven komt en om de een of andere reden een stukje keuken meepakt voordat hij verdwijnt in de muur. “Dat heet een koudebrug. Daar is het echt heel koud. Precies een plek waar vocht neerslaat en je uiteindelijk last zal krijgen van schimmel.”

De Wit, die geen bouwkundige is maar inmiddels wel de nodige praktijkervaring heeft als het op vocht in woningen aankomt, neemt ons mee naar buiten. De buis blijkt een regenpijp die vanaf het dak, vier verdiepingen verder, buitenlangs loopt, maar bij de schimmelwoning op de begane grond ineens door de buitenwand de woning in verdwijnt. In de winter loopt koud regenwater dan via de regenpijp een stukje door de woning, zegt De Wit. “Zo’n leiding is niet goed geïsoleerd en trekt enorm veel vocht aan in de warme keuken.”

Koud biertje, warme dag

Ook op andere plekken is het temperatuurverschil binnenshuis groot. “Het scheelt hier op dit moment steeds vier, vijf, soms zes graden. En dan is het nu nog niet eens heel erg koud buiten. Toen het een paar weken geleden buiten tegen het vriespunt was, kwam ik in sommige huizen verschillen van wel elf graden tegen. Vergelijk het met een koud glas bier op een terras op een warme dag: dan krijg je ogenblikkelijk van die vochtdruppeltjes. Dat is natuurlijk vragen om schimmel.”

Schimmel in woningen is een groot probleem: naar schatting anderhalf miljoen Nederlandse huishoudens hebben er last van. Dat is bijna één op de vijf huishoudens, en dat aandeel ligt nog hoger onder huurders en onder de bewoners van oudere woningen. Schimmel levert niet altijd en voor iedereen problemen op, maar kan bijvoorbeeld astma veroorzaken of verergeren.

Verven heeft geen zin

De bewoners van het huis, een jong stel met een baby’tje van bijna vijf maanden die niet met hun naam in de krant willen, kampen al met de schimmel sinds ze twee jaar geleden in de woning trokken. Van de vorige huurder hoorden zij dat die precies om die reden is verhuisd. “Ze smeren er nieuwe verf op maar dat heeft geen enkele zin, het komt steeds terug.”

Belangrijkste tip die de bewoners kregen: blijven ventileren. “We moesten de ramen maar openzetten, de hele dag, en de voordeur. Maar we hebben een kind, er loopt een hond, dat is geen oplossing. Bovendien stoken we dan voor de rest van de straat, dat kost allemaal veel te veel geld.”

De Wit merkt vaker dat eigenaren en beheerders van woningen bij hardnekkige schimmel steeds over ventileren beginnen. “Terwijl in veel gevallen een gebrekkige ventilatie het probleem helemaal niet is. Natuurlijk, regelmatig even doorluchten is een goed idee, maar als je koudebruggen in je woning hebt, zet dat allemaal geen zoden aan de dijk. Dan moet je het probleem aanpakken en precies die plekken isoleren.”

Stichting !Woon, die opkomt voor de belangen van huurders, deelt haar bevindingen met de eigenaar van de woning in de Waterlandpleinbuurt.