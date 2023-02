Hoe je ook gaat zitten, je staart hier altijd naar die reclamezuil

Mensen die op de bankjes zitten, hebben in elk geval iets te lezen. Beeld Hannah Bults

Het is een nogal gehistoriseerde peperbus. Een klassiek exemplaar, maar dan met strikt gescheiden plakvakken, acht in totaal. De zaken lopen ingewikkeld kennelijk: deze dinsdagmiddag in januari maken alle opgehangen affiches reclame voor de plakzuil zelf. Bij de krant heet zoiets een stopper: bij plots gebrek aan advertenties of als de kopij niet uitdagend genoeg is, plaatsen we iets leuks, voor een ander of voor onszelf.

Vier bankjes flankeren de zuil en alle vier zijn ze langdurig onbezet. In alle eerlijkheid: het is fris, het waait en in de verte nadert een schip vol zure appelen. Maar los daarvan is het natuurlijk de vraag of vermoeide reizigers zó vermoeid zijn dat ze de vermoeide benen juist hier, op dit onplezierige hoekje van de Burgemeester De Vlugtlaan en de Burgemeester Eliasstraat, een beetje rust willen geven.

Planologisch geblunder

Maar goed, ook in de Burgemeestersbuurt willen mensen weleens zitten, je ontkomt er niet aan. Dit eilandje biedt dan uitkomst. De pech is alleen die peperbus dus: alle bankjes staan zo opgesteld dat je, waar je ook gaat zitten, vol naar die reclamezuil zit te staren. De planologische leek zou zeggen: hier is geblunderd.

Onderzoek leert dat er ergens tussen juni 2015 en augustus 2016 iets moet zijn misgegaan. In 2015 stond de zuil nog heerlijk weggestopt aan de zijkant van de plek die je alleen gevoelsmatig een pleintje zou kunnen noemen. Ruim een jaar later hadden creatieve geesten kennelijk de handen op elkaar gekregen voor een herinrichting die heeft geleid tot het kubistische geheel dat het nu is.

Oubollige Nokia’s

Echter: in 2015 zijn er ineens geen bankjes te zien. Verder teruggaan in de tijd toont aan dat die er in augustus 2008 weer wél waren: met de rug tegen de huizen, verder weg van de drukke De Vlugtlaan. Een ideale situatie, want zitters konden zelf kiezen of ze de affiches gingen lezen of dat ze sms’jes gingen versturen op hun Nokia. Ook zo schattig: het uitzicht in 2008 werd voor een belangrijk deel ingenomen door twee oldskool gifgroene KPN-telefooncellen. Kan dat nou niet anders, mag deze hoek weer de minder bedachte plek worden die hij was?

Gemeente: contractuele verplichtingen Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er op het pleintje al heel lang een reclamezuil staat. “De zuil kan vanwege contractuele verplichtingen alleen verplaatst worden indien er sprake is van een verkeersonveilige situatie of bij herinrichting van het gebied. In 2016 is er in deze straat een herinrichting geweest. Er zijn toen om het pleintje bankjes en afvalbakken geplaatst voor bewoners en bezoekers. Er zijn echter nooit signalen vanuit bewoners ontvangen over de zuil of de bankjes sinds de herinrichting, anders was hierover het gesprek met de buurt aangegaan.”

