Hoe IJburg jarenlang gebukt ging onder forse overlast hangjongeren: ‘Mijn zoon bleek tot de harde kern te behoren’

Bewoners en ondernemers rondom de Pampuslaan op IJburg gingen lang gebukt onder forse overlast van hangjongeren. Met cameratoezicht, huisbezoeken en een buurthuis lijkt het eindelijk de goede kant op te gaan. ‘We verveelden ons, het was corona. Wij konden nergens naartoe.’

‘Geen wapens, alcohol, drugs of lachgas,’ staat op een whiteboard met huisregels dat aan de muur hangt van het buurthuis op de Pampuslaan op IJburg. Binnen is het een vrij kale bedoening. Aan een lange tafel zitten zo’n vijftien vrouwen aan een ontbijt met broodjes, fruit, dadels en muntthee. Het buurthuis is vorig jaar geopend om overlastgevende jongeren een onderkomen te bieden en ook hun moeders en andere vrouwen binnen te halen.

De Marokkaanse Nora (geen achternaam), met zeven kinderen, van 3 maanden tot 19 jaar, is een van de moeders van de jongeren die op de Pampuslaan hangen. Ze kreeg twee jaar terug huisbezoek van de politie voor haar destijds 17-jarige zoon. “Ik schrok ervan. Ik wist dat hij hing, maar waar die jongens mee bezig waren, daar had ik geen zicht op. Ik hoorde van de politie over ramen ingooien en zwaar vuurwerk afsteken.”

Ze heeft een klein huisje, zegt Nora, met drie slaapkamers. “Thuis heeft hij geen plek waar hij zich terug kan trekken. Dus wat doe je dan? Je gaat op straat hangen.”

Harde kern

Saida (ook zonder achternaam), moeder van vier en werkzaam in de zorg, schrok ook toen de politie voor haar deur stond voor haar jongste zoon van destijds 15. “Ik wist dat hij op de Pampuslaan stond. Als ik van mijn avonddienst thuiskwam, dook hij achter de rug van een van zijn vrienden. Ik wilde op dat moment niet naar hem toe gaan omdat de andere jongens hem dan misschien zouden pesten. Maar dan belde ik hem en zei: ‘Kom thuis.’ Hij zei: ‘Waarom? Ik doe niks’. Toen de politie voor de deur stond, zei hij: ‘Dat gaat niet over mij.’ Later bleek hij tot de harde kern te behoren.”

Ook Rahma (geen achternaam), moeder van vijf, kreeg huisbezoek voor haar jongste kind, haar destijds 16-jarige zoon. “Hij was een van de meelopers. Hij had buren uitgescholden. Het is moeilijk allemaal.”

Vuurwerk en brandstichting

IJburg gaat al een aantal jaren gebukt onder forse overlast door hangjongeren. Het aantal meldingen groeide van 28 in 2019, 75 in 2020 en 270 in 2021 naar 472 in 2022. De jongeren staken een gemeentelijk voertuig in brand, bekogelden een politiewagen met kiezelstenen en staken zwaar (illegaal) vuurwerk af. Ze gooiden vuurwerk naar woningen en de avondwinkel, waardoor ruiten sprongen. Bewoners werden geïntimideerd en bedreigd, een kerstbomenstal werd overgoten met benzine en in de fik gestoken. Burgemeester Halsema stelde eind 2021 cameratoezicht in op en rondom de Pampuslaan. Dat werd vorig jaar verlengd tot eind dit jaar.

Stadsdeel Oost opende vervolgens in september vorig jaar de ontmoetingsplek op de Pampuslaan, die als experiment drie jaar open zal blijven. De jongeren kunnen hier elke vrijdag en zaterdag vanaf 15 uur binnenwandelen. Mohamed Zrikih, projectleider Integrale aanpak jeugd: “We wilden de groepsdynamiek verstoren. Dat deden we door een ontmoetingscentrum te openen op de plek waar het allemaal gebeurt. Het doel is de sociale cohesie in de buurt te verbeteren. Het moet een bruisende plek worden.”

Maureen Hubbard en Leila Azzam van Stichting Carabic, die onder meer met jongeren in probleembuurten als Holendrecht werken, zijn ingevlogen om met de (hang)jongeren van IJburg tussen de 16 en 28 jaar aan de slag te gaan.

Leila Azzam van stichting Carabic in het buurthuis aan de Pampuslaan: 'De jongeren hebben hier nauwelijks faciliteiten, hangen op straat en vervelen zich. Ze zijn niet alleen slecht, ze willen gezien worden.' Beeld Dingena Mol

Opgejaagd

“We moesten de jongens eerst leren kennen en hun vertrouwen winnen,” zegt Azzam. “Ze wantrouwden de gemeente en de politie, ze voelden zich opgejaagd. Hun zelfbeeld is laag. Ze hebben hier nauwelijks faciliteiten, hangen op straat en vervelen zich. Ze zijn niet alleen slecht, ze willen gezien worden. Hun frustratie uitte zich in overlast.”

Azzam en haar collega proberen de jongeren meer bij de wijk te betrekken en zetten hen in om activiteiten te organiseren voor de buurt, zoals Sint-Maarten, een kerstmaaltijd, iftar en een sinterklaasviering. Maar, benadrukken Azzam en Hubbard, die door de jongeren worden aangesproken met het Arabische khaltou of tante, er wordt niet alleen maar ‘gechild’ bij buurthuis Eindhalte, zoals de jongeren het onderkomen, dat officieel nog geen naam heeft, eufemistisch noemen. “We leren ze hun leven weer op orde te krijgen en helpen ze met hun schulden, verslaving en het vinden van een opleiding en werk.”

In het buurthuis komen tal van instanties langs, waaronder Jellinek, welzijnsorganisatie PerMens en Bureau Halt. Zeker 70 procent van de groep van veertig tot vijftig jongeren kampt met schulden en is verslaafd aan wiet en snus (een soort tabak). Zo’n 80 procent is werkloos en 90 procent leeft in armoede. Twee jongens zijn dakloos. Ook hebben vijf jongeren kort geleden hun vader verloren. Door zwaar vuurwerk heeft een van hen in het verleden zijn oog verloren, een ander dit jaar zijn hand.

Weinig faciliteiten

Voor hen is weinig te doen op IJburg, terwijl in het stadsdeel gemiddeld de meeste jongeren per vierkante meter wonen. Het aandeel jongeren op IJburg bedraagt 25,1 procent terwijl dit gemiddeld in een Amsterdamse wijk op 16,1 procent ligt. In 2021 werd in het Theo van Goghpark een soort ‘bushokje’ – de Kjoep, met tafel en bankje – geplaatst, waar jongeren kunnen hangen.

In 2021 werd in het Theo van Goghpark een soort ‘bushokje’ – de Kjoep, met tafel en bankje – geplaatst, waar jongeren kunnen hangen. Beeld Dingena Mol

Volgens een van de jongeren in het buurthuis veranderde de Kjoep niets. Drie jongens spelen het populaire spelletje Parchi (mens-erger-je-niet) en een ander doet een dutje op de bank. “We hebben altijd gevraagd om een buurthuis, maar er werd niet geluisterd,” zegt een 19-jarige jongen, die twee jaar geleden tot de harde kern behoorde. “Vaak stonden we gewoon, en deden niks. Maar dan werd er een melding gemaakt door iemand uit de buurt. Als de politie kwam, gingen we rennen. Het voelde alsof wij een battle moesten aangaan met de buurt. Nog steeds rijdt de politie hier wel twintig keer per dag langs.”

Volgens een 20-jarige jongen – ze willen beiden anoniem blijven – was er sprake van een kat-en-muisspel met de politie. “We werden weggestuurd in onze eigen straat. Daar kwamen we tegen in opstand.” Hij werd naar eigen zeggen om onbekende redenen op de lijst Aanpak Overlast geplaatst. “Heel onnodig. We verveelden ons, het was corona. Wij konden gewoon nergens naartoe.”

Hoge boetes

Veel hangjongeren kregen uiteindelijk hoge boetes, oplopend tot wel 160 euro. Eén jongen kreeg er maar liefst vijf, onder meer voor het overtreden van het samenscholingsverbod.

Ze zien graag dat het buurthuis elke dag open is en niet alleen op vrijdag en zaterdag. Volgens buurtbewoners en ondernemers van onder meer de slagerij, vishandel en ijswinkel is de overlast sinds de komst van het centrum een stuk minder geworden.

Ashwien Jiawan van avondwinkel Midnight IJburg, die eerder zijn ruit zag sneuvelen en beveiliging inschakelde, beaamt dat. “Maar als andere eettenten hier rond 22 uur dichtgaan, dan wordt er nog voor mijn deur gehangen. Als de groep een enkele keer te groot en te dreigend wordt, sluit ik de winkel.”

Ook buurtbewoner Anissa – die alleen met voornaam in de krant wil – ervaart minder overlast: “Ze staan er nog wel, maar het loopt minder uit de hand. Ze verspreiden zich meer. Sommige bewoners doen al een melding zodra ze in een groep op straat staan. Ik snap dat die jongeren dan zeggen: wat doe ik nou verkeerd, ik sta hier gewoon.”

Dat de jongeren nog steeds op straat hangen, blijkt tijdens een rondje rondom de Pampuslaan op een doordeweekse avond rond 23 uur. Half liggend, half zittend hangt een groep op de trappen voor het IJburg College. Voor de avondwinkel leunen jongeren tegen hun auto’s en bij de Kjoep zit eveneens een groep.

Contact

De moeders zijn blij met het buurthuis. Nadia Elhayani, moeder van vier kinderen tussen de 13 en 23 jaar, vertelt dat veel vrouwen in de wijk thuisblijven en niet op straat komen. “Ze spreken de taal niet. Hier maken ze contact en horen ze meteen waar hun kinderen uithangen.”

Nora: “Ik weet dat mijn zoon en zijn vrienden mee gaan zeilen en op een trip naar Walibi.”

De zoon van Saida hielp mee aan activiteiten in het buurthuis. “Hij kwam trots thuis. Dat geeft mij rust. Ik weet dat hij dan binnen is,” zegt Saida.

Het aantal overlastmeldingen in 2023 (tot en met 1 juli) is gedaald tot 29. Het buurthuis langer en vaker openhouden voor de jongeren wil de gemeente niet. “De ontmoetingsplek moet een huis van de wijk voor iedereen zijn. We willen geen hangplek voor hen creëren, ook andere groepen, zoals jonge meiden, de Afrikaanse gemeenschap en andere buurtbewoners, gaan er gebruik van maken,” aldus projectleider Zrikih.