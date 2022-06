Hoe het zo ver kwam dat ING de banden met bolidehandelaar Carel Buis mag verbreken

Carel Buis geldt al decennia als leverancier van exclusieve bolides aan de Amsterdamse onderwereld. Zijn Gooise autobedrijven gingen failliet, maar startten door. Nu trekt ING de handen af van zijn Novus Auto in Naarden. Met instemming van de Amsterdamse rechtbank.

Ferrari, Bentley, Lamborghini, Maserati, Porsche, Range Rover en tegenwoordig uiteraard de prijzigste Tesla. Bij de opeenvolgende concerns van Carel Buis in ’t Gooi kun je ze al decennia leasen of kopen, net als de strakste modellen van Audi, Mercedes en BMW – glanzend of mat gelakt.

Hoewel er in het lommerrijke Gooi warme belangstelling bestaat voor sportwagens en limousines, genieten de bedrijven van Carel Robert Buis (1949) ook al tientallen jaren de aandacht van de opsporingsinstanties. De reden: bekende criminelen frequenteren Buis’ luxueuze autozaken en hebben er volgens justitie in het verleden ook fors in geïnvesteerd.

Sinds 2019 heeft Buis het met de ING aan de stok. De bank kan door de gebrekkige administratie niet controleren of malafide figuren de aanschaf van de peperdure bolides bij de bedrijven van Buis gebruiken voor het witwassen van misdaadgeld. Uiteindelijk besluit de bank de banden met de autobedrijven te verbreken. De rechtbank in Amsterdam heeft inmiddels geoordeeld dat ING daarmee in zijn recht staat.

Criminelen met reputatie

Om een beeld te krijgen van hoe Buis en zijn bedrijven aan die dubieuze reputatie zijn gekomen, moeten we terug naar de jaren negentig van de vorige eeuw.

Etienne Urka, rechterhand van maffiabaas Klaas Bruinsma en ook na diens liquidatie in 1991 een voorname figuur in de Amsterdamse onderwereld, is een prominente klant van Buis’ toenmalige autoconcern Van Asselt. Samen met Urka belandt Buis in een strafzaak op verdenking van valsheid in geschrifte en het leveren van ‘vervoersfaciliteiten aan meerdere criminelen met reputatie’. Hij zou ze hebben afgeschermd met valse facturen, valse namen en fictieve transacties.

Buis’ verkoop van auto’s ‘in het hogere segment’ aan criminele organisaties ‘stinkt naar fraude en bedrog’, vinden de aanklagers. Buis is zich van geen kwaad bewust, vertelt hij de rechters. Hij kan niet zien of geld zwart of wit is en hij heeft Urka nooit ‘direct’ een auto verkocht. Hij schikt met justitie voor 75.000 gulden (ongeveer 35.000 euro).

Als de gevallen onroerendgoedtycoon Jan Dirk Paarlberg vele jaren nadien terechtstaat voor het witwassen van de tientallen miljoenen euro’s die Willem Holleeder heeft afgeperst van vastgoedmagnaat Willem Endstra, beginnen de officieren van justitie ook over de relatie die de kasteelheer onderhoudt met autodealer Van Asselt, waar Carel Buis dan directeur is.

Ferrari als onderpand

Ze memoreren dat Paarlberg zich in 1996 mengde in een gerechtelijke procedure over een in beslag genomen Ferrari 328 GTS van Urka. Van Asselt had die voor 135.000 gulden te koop aangeboden. Directeur Buis bracht in die procedure ‘een handgeschreven en ongedateerde leningsovereenkomst’ in, waarin stond dat hij 95.000 gulden had geleend van Paarlberg, met de Ferrari als onderpand. Rechtbank en gerechtshof hadden sterk het idee dat er met stukken was gesjoemeld.

Paarlbergs aanklagers brengen ook Holleeder in het geding. Die kent zowel Urka als Paarlberg én had volgens een politie-informant eind 2004, begin 2005 ‘een pittige ruzie met Carel Buis, de baas van Van Asselt’.

De officieren memoreren dat informanten de politie medio jaren negentig al hadden gemeld dat ‘Etienne Urka crimineel kapitaal in garagebedrijf Van Asselt heeft gestoken’; dat ‘veel Amsterdamse criminelen daar hun voertuig leasen’ en dat ‘directeur Carel Buis criminelen van auto’s voorziet, onder wie Johan Verhoek, Etienne Urka en Cor van Hout en Willem Holleeder’. Verhoek is een veroordeeld hasjbaron, Van Hout en Holleeder staan dan nog vooral bekend als de Heinekenontvoerders.

De officieren van justitie ‘permitteren zich de hypothese’ dat Paarlberg een voor hem ‘atypische investering’ van 8,5 miljoen gulden (bijna 3,9 miljoen euro) in autobedrijf Van Asselt heeft gedaan met geld dat in werkelijkheid van Urka en Verhoek was.

Uiteindelijk gaat Van Asselt in 2005 failliet – nadat volgens de curator ‘bijna 4 miljoen euro op oneigenlijke gronden is onttrokken aan het bedrijf’. Een doorgestart autobedrijf gaat eveneens ten onder. Toch, Carel Buis zet onvermoeibaar nieuwe autodealers op. Met andere namen, maar met dezelfde exclusieve handel.

Witwascontrole

Sinds 2019 sleept een juridisch conflict met de ING, dat erin uitmondt dat de bank de banden verbreekt met Buis’ bedrijven: Orange Services (autoverhuur) en Orange Cars (autohandel), met Novus Auto als gezamenlijke handelsnaam, die prijkt op de showroom in Naarden.

ING kan Buis’ belabberde administratie niet op witwassen controleren. Volgens de Wet op financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn banken tot strenge controles op malversaties verplicht. Op de achtergrond speelt de boete van 775 miljoen euro die ING in 2018 betaalde omdat ze ernstig nalatig was geweest in de controle op witwassen. Sindsdien voert ING die controle beter uit.

Buis spant bij de Amsterdamse rechtbank een kort geding aan tegen het lamleggen van zijn bankzaken. ING wijst erop dat Novus Auto bedragen tot wel 83.000 euro aan contanten aanneemt zonder duidelijk te noteren waar dat geld voor is en waar het vandaan komt. Orange Services en Orange Cars lenen van bevriende zakenrelaties ‘mondeling en zonder zekerheidsstelling’ bedragen van 140.000 en 100.000 euro.

De rechtbank oordeelt dat ‘onweersproken vaststaat dat tussen 4 januari 2018 en 2 februari 2022 een bedrag van 822.790,00 euro aan contante gelden is gestort op de rekening van Orange Cars en 346.790,00 euro op de rekening van Orange Services’. Door de wijze waarop Novus administratie voert, kunnen betalingen vaak niet worden gekoppeld aan concrete transacties. Dat Novus inmiddels zorgvuldiger zegt te werken, beoordeelt de rechtbank als ‘te weinig en te laat’. De rechtbank oordeelt dat ING de banden met Novus mag verbreken.