Hoe het tij meedogenloos keerde voor de flitsbezorgers in Amsterdam

Gorillas, Zapp, Getir, Flink: zo snel als de flitsbezorgers Amsterdam bestormden, zo rap verdwijnen ze nu uit het straatbeeld. Hoe het tij meedogenloos keerde voor de grote ‘disruptor’ van de markt.

Het is 27 januari 2022 als het tij begint te keren voor de flitsbezorgers. De Gorillas en Getirs hebben sinds mei 2021 vrij spel gehad om de Amsterdamse markt te overspoelen, of in goed Engels: te ‘disrupten’. “Er was op dat moment geen pont of tram in de stad die niet was bestickerd met reclame van een flitsbezorger,” zegt een ambtenaar, terugkijkend op die periode. “Het geld klotste bij ze tegen de plinten, ze hadden veel financiële slagkracht.”

Op dat moment slaat corona nog wild om zich heen. Mensen zitten gedwongen thuis, de flitsbezorger is hét antwoord. Flitsbezorging lijkt ook de kip met de gouden eieren voor investeerders. Bedrijven staan in de rij om de nieuwkomers te voorzien van groeigeld; dankzij de lage rentes is geld lenen zo goed als gratis. Zelfs een traditionele supermarkt als Jumbo ziet kansen en begint een samenwerking met Gorillas.

Maar inmiddels heeft de stad ook kunnen kennismaken met de keerzijde van de snelle bezorging: de kubusrugzakken razen door het Amsterdamse verkeer, omwonenden van darkstores klagen over drukte rond de winkels.

Overlast van darkstores

Sommige buurten zeggen tot wanhoop te worden gedreven door de darkstores. In november 2021 spreekt Het Parool buurtbewoners uit De Pijp, die vertellen dat ‘de straat een distributiecentrum’ is geworden en dat er veel overlast is. In West onderzoekt Melanie van der Horst, destijds stadsdeelbestuurder, dan al hoe darkstores kunnen worden gesloten. In de Stopera dringt dan ook langzaam het besef door dat als er niet ingegrepen wordt, flitsbezorgers de nieuwe Airbnb of Uber kunnen worden: techbedrijven die de stad langzaam in een wurggreep nemen.

In het diepste geheim werkt wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) aan een plan om de ongebreidelde groei van de bezorgsector aan banden te leggen: de sector mag vanaf eind januari 2022 een jaar lang geen nieuwe vestigingen openen. De stad telt dan al dertig darkstores, en dat lijkt pas het begin. De wethouder licht de gemeenteraad heimelijk in over het besluit – de vrees is dat de flitsbezorgers nog snel extra winkelpanden huren als ze lucht krijgen van het plan.

De opluchting is groot op de Stopera als Van Doorninck op 27 januari inderdaad bekend kan maken dat het besluit is aangenomen. Het gemeentebestuur koopt daarmee tijd om maatwerk te maken van het beleid voor de totaal nieuwe sector.

Gevoelige tegenslag

Het markeert voor Gorillas, Getir, Flink en Zapp – de vier bedrijven die op dat moment in de stad flitsbezorgen – de eerste gevoelige tegenslag in Amsterdam. Gorillas is verbaasd door de maatregel, Flink laat weten ‘verrast en natuurlijk teleurgesteld te zijn’. In de weken na het Amsterdamse besluit nemen ook Diemen en Amstelveen maatregelen. Die zijn bang dat flitsbezorgers de wijk nemen naar buurgemeenten, nu uitbreiden in Amsterdam niet meer kan.

Begin april 2022 stapt Zapp als eerste flitsbezorger naar de rechter als de gemeente een vestiging in de Fagelstraat wil sluiten, die niet in het bestemmingsplan zou passen. Maar de rechter geeft het stadsdeel gelijk en daarmee wint de gemeente ook de eerste juridische slag.

Een paar weken later komt de tegenwind uit weer een andere hoek: de arbeidsinspectie meldt dat flitsbedrijven geregeld hun plichten als werkgever ontwijken. Er is sprake van een te hoge werkdruk en schijnzelfstandigheid voor de bezorgers. Ook blijkt uit onderzoek van Het Parool dat een vestiging van Zapp aan het Zeeburgerpad in Oost meer op een jeugdhonk lijkt dan op een bedrijf. Vrouwelijke medewerkers worden geïntimideerd, buurtbewoners ervaren overlast en er worden drugs gebruikt onder werktijd. “Als je de winkel binnenkomt, kan je de wiet vaak gewoon ruiken en er wordt gesnoven,” zegt een oud-medewerker.

Beeld Mathilde Bindervoet

Charmeoffensief

Een jaar na hun komst lijkt bij de flitsbezorgers het besef in te dalen dat verdere groei niet gaat zonder medewerking van buurten en de gemeente. Een charmeoffensief volgt. De vier flitsbezorgers stellen samen een gedragscode op om de band met buurten waar ze gevestigd zijn te verbeteren. Gorillas neemt een lobbyist aan die met buurten en gemeenten in gesprek gaat. Ook kondigen Flink en Getir aan de etalages van darkstores vol te hangen met werk van lokale kunstenaars. De belofte boodschappen binnen tien minuten te bezorgen, wordt losgelaten.

Maar het charmeoffensief, het werken aan een duurzame relatie met buurten en gemeente, lijkt te laat te komen. In de zomermaanden trekt de gemeente het initiatief steeds verder naar zich toe. Dat ondernemer Reinier van Dantzig (D66) als wethouder verantwoordelijk is voor het dossier en toegeeft zelf ook weleens gebruik te maken van flitsbezorging, verandert daar niets aan. “In tien minuten je boodschappen is geen grondrecht,” zegt hij vlak na zijn aanstelling. Ook in De Pijp worden in april 2022 drie vestigingen van Getir, Gorillas en Zapp gesloten. Van Zapp zijn dan al twee van de vijf vestigingen gesloten door de gemeente.

Joost Munning, die vlak naast de vestiging van Zapp in De Pijp woont en namens buurtbewoners een brief naar de gemeenteraad stuurde, zegt dat het rustiger is in de buurt sinds de darkstores zijn gesloten. “Er zijn veel minder fietskoeriers. Mijn nachtrust is terug, dat heeft uiteindelijk bijna een jaar geduurd.”

Oorlog en inflatie

Het antwoord van de gemeente geldt als een harde tik voor de flitsbezorgers, maar in de loop van dit jaar begint ook het veranderende economische klimaat de flitsbezorgers parten te spelen. Mede door de oorlog in Oekraïne stijgt de inflatie tot recordhoogte, geld lenen wordt duurder. Investeerders hebben nu haast om zwarte cijfers te zien bij de nog altijd verlieslatende bedrijven.

Zapp haakt eind juni als eerste van de vier flitsbezorgers af in Nederland. Het bedrijf laat weten de ‘aanhoudende onzekerheid over de regelgeving’ niet af te willen wachten en moeite te hebben nieuwe investeerders aan te trekken. De drie darkstores die overblijven in Amsterdam worden overgenomen door Gorillas. Die weet daardoor, ondanks de gemeentelijke barrières, toch uit te breiden.

Intussen heeft de gemeente nog vestigingen op de korrel van Getir op de Rijnstraat en de Da Costakade en van Flink op de Nassaukade en het Van Limburg Stirumplein. Rechtszaken die flitsbezorgers aanspannen om sluitingen te voorkomen, worden verloren. En het speciale bestemmingsplan voor flitsbezorgers dat vanaf 5 januari ter inzage ligt voor inspraak, belooft ook weinig goeds. Straks zijn darkstores enkel nog toegestaan op industrieterreinen. Vrees bij de flitsbezorgers is dat ze daardoor straks te ver van hun potentiële klanten komen te zitten.

Ombouw tot supermarkt

In het nieuwe jaar lijken sluitingen van darkstores door te gaan, al geven vooral Getir en Flink zich voorlopig niet gewonnen. Zij bouwden de afgelopen tijd diverse darkstores om tot ‘supermarkt’ om verder te kunnen gaan met bezorgen. Retaildeskundige Paul Moers zegt dat de supermarkten van de flitsbezorgers niets toevoegen. “Ze zijn duur en hebben geen versafdeling.” Volgens wethouder Van Dantzig leiden de supermarkten vooral tot een ‘juridisch kat-en-muisspel’ en is dat vooral ‘vervelend’ voor omwonenden.

Inmiddels heeft de gemeente de eerste ‘supermarkt’ van Getir op de Eerste Jacob van Campenstraat in De Pijp gesommeerd te sluiten, hoewel het bedrijf zegt met de verbouwing aan de juridische vereisten van de gemeente te voldoen. De verwachting is dat begin 2023 de eerste rechtszaak zal worden gevoerd over de sluiting van zo’n supermarkt. Als de gemeente wint, lijken de juridische trucs om sluitingen te voorkomen uitgeput.

Bewoner van De Pijp Joost Munning is er niet gerust op dat het de gemeente ook daadwerkelijk lukt ook de supermarkten van de flitsbezorgers te sluiten. “Ik vind het spannend, want ze hebben ergens ook wel een punt,” zegt hij. “Want wat maakt ze anders dan een pizzabakker die ook bezorgt? Ik ben benieuwd wat de rechter daarvan vindt.”

Randen van de stad

Als de gemeente van de rechter ook de tot supermarkt omgebouwde darkstores mag sluiten, zullen flitsbezorgers veroordeeld zijn tot de randen van de stad. Het businessmodel komt daarmee direct in gevaar: snel boodschappen bezorgen wordt lastiger als de bedrijven verder van hun klanten zitten.

Het geeft te denken over de toekomst van de pionierende flitsbezorgers. Twee weken geleden nam Getir concurrent Gorillas over. De waarde van laatstgenoemde halveerde in ongeveer een jaar tijd van 3 naar 1,5 miljard euro. Het is nu afwachten wat er met de overgebleven darkstores in de stad gebeurt.

De traditionele supermarkten hebben de ontwikkelingen al die tijd met interesse gevolgd. Sinds Gorillas, Flink, Getir en Zapp hebben aangetoond dat de consument wel te porren is voor een snel bezorgd pak melk of zak chips, zijn supermarkten als Albert Heijn, Jumbo en Marqt begonnen met bezorging per fiets. Daarmee lijkt het fenomeen flitsbezorgen in elk geval toekomst te hebben.