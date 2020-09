Hoe het OM zich verstapte in de zaak Akwasi

De zaak om de uitspraken van rapper Akwasi werd geseponeerd. Beeld ANP

De reacties waren van tevoren uit te tekenen. Rechtsongelijkheid! Blokkeerfriezen wel! Wilders wel! En die Akwasi komt er met een Grapperhausje vanaf! Wat het Openbaar Ministerie (OM) niet voorzag , zo erkende een woordvoerder, was de commotie over het feit dat Jacobien Vreekamp, de officier van justitie die het besluit over Akwasi nam, twee termijnen bestuursvoorzitter is geweest van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).

Daar was niks geheims aan. Integendeel. Om te voorkomen dat Vrouwe Justitia vanuit haar ivoren toren de samenleving de maat neemt, worden dergelijke nevenfuncties binnen het OM aangemoedigd. Kortom: de communis opinio was dat Vreekamp juist maatschappelijk betrokken bezig was geweest met haar bijbaan. Een officier van justitie die discriminatie bestrijdt, die tegen discriminatie is: bij het OM zien ze dat als eentje van de categorie: water is nat.

Toch hadden ze bij het parket Amsterdam wél kunnen weten dat de nevenfunctie van Jacobien Vreekamp mogelijk gevoelig lag. Die riep in het verleden ook al eens vragen op. Op 7 november 2018 stelde raadslid Mourad Taimounti van Denk de vraag hoe de functie van de voorzitter van het bestuur van MDRA zich verhield tot haar functie als officier van justitie. Het antwoord: als officier van justitie behandelt Vreekamp geen discriminatiezaken in de regio Amsterdam.

Schizofreen persbericht

Formeel hield Vreekamp zich daar ook aan bij de zaak Akwasi. Juridisch gezien was dat geen discriminatiezaak, maar een zaak die draaide om opruiing. Niks aan de hand dus, volgens het OM. Daarmee kon de sepotbrief dus ook prima door haar worden ondertekend. Het past in het beeld dat binnen het OM het diepgewortelde gevoel leeft dat als de wet maar op de juiste wijze wordt toegepast, alles goed is.

Die houding ligt ook ten grondslag aan het haast ambivalente persbericht dat het parket Amsterdam zondag verstuurde. Dat viel nog het best te omschrijven als een jubelende demotie. De parketleiding stond ‘volledig achter’ Jacobien Vreekamp en had ‘alle vertrouwen’ in haar. Tegelijkertijd stond er dat Vreekamp van de zaak van de online bedreigingen van journalist Clarice Gargard werd afgehaald. Terwijl iedereen die de actualiteit een beetje volgt had kunnen zien dat dit gedoe zou gaan opleveren, zag het Amsterdamse OM dat helemaal niet zo.

Daar was men vooral bezorgd dat de discussie rondom de zaak Gargard niet over de bedreigingen zou gaan, maar over het functioneren van Jacobien Vreekamp. Dat gebeurde in elk geval niet. Clarice Gargard verliet maandag ontstemd de rechtszaal en de discussie over het functioneren van Vreekamp, die een zeer goede staat van dienst heeft, verplaatste zich naar elders; namelijk het functioneren van het parket Amsterdam. Daarmee was het tumult rondom de zaak- Akwasi compleet.