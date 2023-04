Hoe het Joodse boekenbedrijf Joachimsthal na vier generaties werd gesmoord door de Duitsers

Drukkerij J.L. Joachimsthal (circa 1900). Beeld Privecollectie Joachimsthal

Wat is het geheim van Joachimsthal? Het antwoord op de vraag in de inleiding van het boek wordt gaandeweg duidelijk. De boekhandel annex boekbinderij werd in 1823 in de Jodenbreestraat door een Duits-Joodse immigrant opgericht. Het bedrijf groeide uit tot een succesvolle uitgeverij en drukkerij.

Modern en met handelsgeest

“De Joachimsthals waren modern, vooruitstrevend en hadden handelsgeest. Ze durfden risico’s te nemen,” zegt historicus Gerben Post, die de familiegeschiedenis heeft uitgezocht.

Joachim Lazarus Joachimsthal (1802-1875) uit Duitsland was nog maar 21 jaar, toen hij in 1823 besloot de gok te wagen en naar het Amsterdams-Joodse boekeneldorado af te reizen. Hij zat al vroeg in het boekenvak, in de noordwestelijke Duitse stad Emden. Hij zag zijn kans schoon toen in Nederland grote behoefte ontstond aan nieuwe Nederlandstalige boeken voor de Joodse gemeenschap.

In de 17de en 18de eeuw was Amsterdam het centrum van de wereldmarkt voor Hebreeuwse boeken. Het grootste deel van de Hebreeuwse en Jiddische boeken werden er voor de gehele Joodse wereld gedrukt.

Jiddisch afgedaan als ‘brabbeltaal’

Eind 18de eeuw kregen de Joden gelijke rechten. Voor hen werd na de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden (1813-1815) een actief integratiebeleid ingezet. Het Jiddisch werd afgedaan als ‘brabbeltaal’. Het Nederlands moest de voertaal worden. Joodse scholen kregen nieuwe lesboeken in het Nederlands en Jiddische gebedenboeken werden vervangen door Nederlandse vertalingen.

Het is niet gek dat Joachim Lazarus Joachimsthal in die tijd zijn geluk wilde beproeven in Amsterdam, en in de Jodenbreestraat zijn boekwinkel annex boekbinderij begon waar behalve boeken ook kantoorartikelen als papier, inkt en schrijfmateriaal werden verkocht.

De zaak richtte zich aanvankelijk op religieuze werken als Thora-edities en gebedenboeken, maar gaandeweg werd het uitgebreid naar romans, studieboeken en politieke pamfletten. Uiteindelijk zouden vier generaties in het bedrijf stappen.

Weduwe Keetje op papier eigenaar

Joachim, die in 1834 met de Amsterdamse Keetje Zeelander trouwde, kreeg acht kinderen. Toen hij op 73-jarige leeftijd plotseling overleed, nam zijn 40-jarige zoon Jonas de dagelijkse leiding op zich. Vader Joachimsthal had vastgelegd dat bij zijn overlijden de zaak over zou gaan op zijn weduwe, die het bedrijf dan met hun oudste zoon kon voortzetten. “Keetje was slechts op papier mede-eigenaar. Zij had verder geen bemoeienis met de zaak,” zegt Post.

Bij de derde generatie pakte dat anders uit. Toen Jonas amper drie jaar na zijn vader overleed, kwam Jonas’ vrouw, Sara Clara Eitje (1843-1904), aan het roer te staan. Eitje werkte wel actief mee in de zaak.

“Weduwe Eitje was de enige erfgename en had op dat moment zes kinderen, onder wie een baby van 4 maanden (twee van de acht waren jong overleden). Zij besloot naast haar gezin ook de boekhandel te runnen. Zij was een geëmancipeerde vrouw met een sterke handelsgeest,” zegt Post.

Uitgeefrechten Nieuw Israëlitisch Weekblad

Ze had echter als vrouw geen beslissingsbevoegdheid en ging met haar zwager – Jonas’ broer Abraham – samenwerken. Onder dit tweetal kreeg het bedrijf een boost. Ze wisten in 1892 de uitgeefrechten van het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) te bemachtigen, en zorgden voor een aantrekkelijke lay-out van het ietwat saaie uiterlijk van het weekblad.

Ook werd de burgerlijke stand van de Joodse gemeente in het blad afgedrukt en werden prijsvragen in het leven geroepen. Het duo gooide de oplage van het NIW omhoog van 500 naar 3000 exemplaren. Het succes was eclatant, zodat er een pers voor een nieuwe stoomdrukkerij kon worden aangeschaft.

Toen ook haar zwager overleed, ging Eitje verder met haar inmiddels 27-jarige zoon Joachim. Na haar dood werd het bedrijf geleid door drie van haar zoons, die in de jaren dertig romans uitbrachten. Vormgeving was in de 20ste eeuw belangrijker. Joachimsthal haalde vormgevers, kunstenaars en fotografen in huis als Fré Cohen en Jo Spier, die publicaties een aantrekkelijk uiterlijk gaven. Het verschafte het bedrijf een nieuw imago.

Joachimsthal Kalender (1935). Beeld Collectie Stadsarchief Amsterdam

Opdracht voor Het Joodsche Weekblad

In de Tweede Wereldoorlog werd de Joodse pers verboden. Joachimsthal werd echter opgedragen Het Joodsche Weekblad te drukken, waarin de Duitsers alle anti-Joodse maatregelen zouden afdrukken.

Sal, de vierde generatie en kleinzoon van Eitje, die samen met Izaak de Vries en Eddy van Amerongen de directie vormde, stond voor een dilemma. Zijn compagnons doken in de loop van de oorlog onder maar Sal wilde zijn personeel niet in de steek laten. Post: “Hij werd door de Duitsers onder druk gezet. Hij kon niet weigeren.”

Het eerste weekblad onder leiding van de omstreden Joodse Raad rolde op 11 april 1941 van de pers. De kopij van Het Joodsche Weekblad werd steevast gecensureerd door de voorzitters van de Joodse Raad. ‘Maar daarnaast was het ook een middel om aandacht te besteden aan de Joodse cultuur en geschiedenis. Rabbijnen schreven erin dat zij een vast vertrouwen hadden dat het Joodse volk deze heftige tijden zou doorstaan,’ schrijft Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies aan de UvA.

In het allerlaatste nummer, van 28 september 1943, riep opperrabbijn Simon Dasberg de nog resterende lezers op ‘in de onzekere toekomst vast te houden aan het mooie en sterke geloof in God, want wij weten dat Hij (…) het goede met ons voor heeft.’ Dasberg werd een dag later met zijn gezin naar kamp Westerbork gedeporteerd, en van daaruit in januari 1944 naar Bergen-Belsen, waar hij een jaar later overleed.

Gedeporteerd

Nagenoeg alle Joachimsthals zijn in de oorlog vermoord. Alleen Sals echtgenote Estella, Steppy genoemd, en haar zoon Albert (1938) overleefden het. Steppy had geen kracht het bedrijf op zich te nemen. “Dat betekende het einde van Joachimsthal als familiebedrijf,” aldus Post.

‘Door de opdracht Het Joodsche Weekblad uit te geven en te aanvaarden, zou Sal volgens sommigen met de Duitse bezetter gecollaboreerd hebben. Hij had de opdracht simpelweg moeten weigeren’ is in het boek te lezen. Maar Sal stond met de rug tegen de muur. Zijn vrouw en zoon zouden bij weigering worden gedeporteerd, is het familieverhaal.