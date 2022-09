Hoe het Fleet Festival op het Markermeer uitmondde in ‘een grote ramp’

Het Fleet Festival dat 27 augustus op het Markermeer werd gehouden, eindigde in een grote chaos. Niet alleen moesten die zaterdag 34 mensen worden gered van een ‘tropisch eiland’. Achter de schermen blijkt er nog veel meer fout te zijn gegaan, blijkt uit onderzoek van Het Parool.

‘Weet niet of het nog wel interessant is om dit evenement door te laten gaan,’ schrijft de eigenaar van een partyboot uit Rotterdam twee dagen voor aanvang van het Fleet Festival aan ambtenaren van de gemeente Amsterdam. Kort daarvoor heeft hij van de organisatie te horen gekregen dat zijn schip niet meer nodig is.

De organisatie van het festival – dat groots is aangekondigd en voor bezoekers een ‘once in a lifetime experience’ moet worden – wil met 12 boten op zaterdag 27 en zondag 28 augustus per dag 5500 bezoekers naar het Markermeer varen. Op een ‘tropisch eiland’, gelegen op drie pontons van bij elkaar 40 bij 8 meter, zullen bekende Nederlandse artiesten optreden. Zater­dag is een er urbanversie met hiphop­artiesten als Frenna, Jonna Fraser en Johnny 500, zondag een Dutchversie met zangers Frans Duijts, Yves Berendse en Mart Hoogkamer. De bezoekers zullen rondom het ponton varen en de muziek zal via een FM-verbinding op speakers op de boten te horen zijn.

Als de eigenaar van de partyboot uit Rotterdam enkele andere rederijen spreekt die zijn ingehuurd, blijkt dat bijna de helft van de twaalf schepen is afgebeld. Zijn ‘onderbuikgevoel’ zegt hem dat het bij de organisatie een chaos is. Dat is de reden dat hij de gemeente twee dagen van tevoren een e-mail stuurt.

Een ambtenaar belt de partybooteigenaar een dag later en de e-mail wordt doorgestuurd naar Tom Adolfsen (33), de organisator van het Fleet Festival. De gemeente heeft daarna contact met Adolfsen. Of een evenement wordt geannuleerd is een zaak van de organisatie, zegt een woordvoerder van de gemeente. Een tegenvallende kaartverkoop is voor de gemeente in elk geen reden om een vergunning in te trekken. Van de 5500 kaarten voor zaterdag zijn er maar 2800 verkocht. Het festival hoopt in de laatste dagen nog veel tickets te verkopen, maar dat gebeurt niet.

Wachten op de kade

Het evenement gaat door, maar een vriend van Adolfsen, Dennis Kooy (zie kader), stuurt berichten naar de partybooteigenaar die door hem als bedreigend worden ervaren. ‘Boontje komt om zijn loontje haha, nu al zin in’ en ‘hoop dat je kunt tellen, er is namelijk geen weg terug’, schrijft Kooy, die niet direct bij de organisatie is betrokken. Adolfsen zegt dat de berichten ‘naar zijn idee geen bedreigingen zijn’, Kooy vindt dat ze ‘verkeerd worden geïnterpreteerd’.

Als de eerste bezoekers van het Fleet Festival zich zaterdagmiddag om half twee achter het Amsterdam CS bij Pier 14 melden, is er volgens verschillende bezoekers sprake van chaos. De vijf boten die zich hebben gemeld – met een capaciteit oplopend tot zeshonderd passagiers per boot – liggen achter elkaar in een rij. Sommige bezoekers kunnen daardoor niet aan boord en staan bijna twee uur te wachten op de kade.

Alleen een kleinere boot scheept vlot in, op de Danzigerkade. Adolfsen zegt dat bezoekers gefouilleerd moesten worden en dat het ‘niet langer heeft geduurd dan bij andere bootfeesten’.

Een reder die met nog een schip komt aanvaren, besluit rechtsomkeert te maken. “Er werd plotseling afgeweken van de afspraak over het inschepen,” zegt een van de kapiteins die op het laatste moment moest uitwijken naar Pier 14. Hij zegt dat het zo goed als onmogelijk was om er met zijn boot passagiers op te halen vanwege boeien die nog voor de kade lagen.

De organisatie bevestigt dat de ‘indeling’ voor het inschepen een dag voor het evenement is gewijzigd, omdat er schepen ‘in goed overleg’ zijn afgezegd om ‘geen halflege boten’ mee te laten varen.

Ook constateert de kapitein dat de beloofde aankomsttijd bij het eiland door de chaos onmogelijk kan worden gehaald. “Om te voorkomen dat we het publiek over ons heen zouden krijgen, besloten we terug te gaan,” zegt hij. “De schade nam ik voor lief.”

De lezing van Adolfsen is dat het schip ‘niet meer nodig was, omdat een aantal deelnemers niet kwam opdagen’.

Dan maar eigen muziek

Na het inschepen zetten de zes partyboten koers richting Markermeer door de Oranjesluizen, een tocht van tweeënhalf uur. Op een van de boten wordt onderweg een passagier onwel, waardoor die bij de Oranjesluizen moet wachten op een medisch team. Dat kost veel tijd.

Op sommige boten is geen muziek. Adolfsen ‘betreurt’ dat. Later dan gepland arriveren ze bij het ponton op het Markermeer, waar op dat moment artiesten bezig zijn met optreden.

Maar de techniek laat sommige boten in de steek en de livemuziek is er nauwelijks te horen. Een kapitein vertelt dat op zijn boot wel een set voor geluid en een FM-ontvanger is neergezet, maar dat was zonder technicus. “Wij moesten het verder regelen. Dat is natuurlijk een vreemde zaak.”

Op sommige boten lukt het bezoekers om hun smartphone op de geluidsset aan te sluiten, en zij varen vanaf dat moment verder met hun eigen muziek.

Na anderhalf uur zetten de boten weer koers richting het IJ. Bezoeker Raymone Apon (29)zegt later blij te zijn dat ze weer snel naar de wal kon. “Er waren maar twee toiletten aan boord en doordat veel mensen zeeziek werden, was dat een grote ramp.”

Reacties verwijderd

Als de boten ’s avonds rond negen uur weer bij Amsterdam CS arriveren, blijken er op de pontons in het Markermeer nog 34 danseressen, technici en artiesten te zitten. De organisatie kan geen boot terug naar de wal voor ze regelen. Als ze het koud krijgen en de paniek toeslaat, bellen ze 112. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij wordt naar het eiland gestuurd en brengt de groep naar Uitdam, vanwaar ze met een taxi naar huis kunnen.

Die nacht stapt de hoogste functionaris van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland rond een uur bij de organisatie naar binnen. Hij geeft ze de mogelijkheid zelf de tweede dag van het evenement af te blazen, anders doet hij het. De organisatie plaatst even later een bericht op Instagram waarin te lezen is dat de voor zondag geplande ‘Dutch’ editie niet doorgaat. Artiesten die moeten optreden krijgen die nacht nog bericht dat het evenement is geannuleerd.

Op sociale media hebben dan al veel negatieve berichten van bezoekers gestaan, maar die zijn door de organisatie verwijderd en de Instagrampagina van het evenement is besloten gemaakt. De reden daarvoor is volgens Adolfsen dat er veel ‘bedreigingen werden geuit’ en dat er onwaarheden tussen stonden. Ook vragen veel mensen zich af hoe het kan dat de organisatie een vergunning voor het feest heeft gekregen.

Als media zondag lucht krijgen van wat er is gebeurd, houdt de organisatie zich onbereikbaar. Pas maandagavond komt Adolfsen met een verklaring over de reddingsoperatie waarmee achtergelaten mensen van de pontons zijn gehaald. De partij die verantwoordelijk is voor het vervoer van de artiesten, zou zijn afspraken niet zijn nagekomen. Over de situatie aan boord van de partyboten wordt niet gesproken. Weer twee dagen later, op woensdag, krijgen leveranciers – van wie er veel hun geld nog moeten krijgen – na dagen van radiostilte bericht van de organisatie. Daarin wordt iedereen om geduld gevraagd en wordt gemeld dat er naar een oplossing wordt gezocht.

Tal van bezoekers die voor de zaterdag een kaart hadden gekocht, willen compensatie. Adolfsen zegt die wens niet in te zullen willigen omdat het ‘overgrote deel van de bezoekers tevreden was en zij een leuke dag hebben gehad’. Voor de 2200 mensen die een kaartje voor zondag hebben gekocht, is de organisatie ‘druk bezig om zo snel mogelijk de ticketgelden terug te storten’.

Vermoeden van faillissementsfraude Tom Adolfsen is een Amsterdamse ondernemer die met zijn bedrijf Event op het Water bemiddelt tussen partijen die een bootfeest willen geven en uitbaters van partyboten. Voor het Fleet Festival heeft hij vorig jaar een aparte bv opgericht. In 2018 trof hij samen met zijn vriend Dennis Kooy een schikking met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege vermoeden van faillissementsfraude. Adolfsen had het jaar daarvoor Vaardige Handen bv aan Kooy overgedaan voor het symbolische bedrag van één euro. Kooy zei tegen de curator dat hij de ‘lege’ bv had gekocht ‘om daar in de toekomst iets mee te gaan doen’. De bv bleek echter veel schulden te hebben. Er was voor duizenden euro’s aan materiaal ingekocht bij een verwarmingsbedrijf en omdat er geen geld voorhanden was om de facturen te betalen, werd de vennootschap failliet verklaard. Kooy zei tegen de curator dat hij niet op de hoogte was dat Adolfsen ‘aankopen had gedaan en deze niet had betaald’. De curator vermoedde faillissementsfraude en meldde het bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) en het OM, die vervolgens tot vervolging zijn overgegaan. De zaak werd uiteindelijk geschikt.